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【石Sir午市閒談】今日推介比亞迪電子、醫脈通、百濟神州

股市 12:30 2023/08/30

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恒生指數中午收報18593點，升109點。期指應如何部署？《香港經濟日報》專欄作者石鏡泉（石Sir）推介比亞迪電子 （00285） 、醫脈通 （02192） 、百濟神州 （06106） ，詳情待石Sir為你分析。

立即收看： https://video.hket.com/video/3603626

石Sir午市閒談
【石Sir午市閒談】今日推介比亞迪電子、醫脈通、百濟神州

石Sir親授「保歷加通道的應用和上落車技巧」，立即觀看

責任編輯：葉淼

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欄名 : 石Sir午市閒談

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