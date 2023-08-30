【内房危機】廣州落實「認房不認貸」　中海外、龍湖齊升逾2%

▲ 【内房危機】廣州落實「認房不認貸」政策

內地首個一線城市正式推出「認房不認貸」政策，廣州市人民政府辦公廳發布了通知，優化廣州市個人住房貸款中住房套數認定標準。內房股走勢分化，潤地 （01109） 、中海外 （00688） 、龍湖 （00960） 升2%至3.4%。

至於中國恒大 （03333） 跌11%，新地 （01030） 、時代中國 （01233） 、合景泰富 （01813） 跌2%至3.6%。

廣州市人民政府辦公廳表示，為更好滿足剛性和改善性住房需求，優化調控政策，落實《住房城鄉建設部中國人民銀行金融監管總局關於優化個人住房貸款中住房套數認定標準的通知》要求，推動該市房地產市場平穩健康發展，因而推出優化該市個人住房貸款中住房套數認定標准通知。

當中，居民家庭（包括借款人、配偶及未成年子女）申請貸款購買商品住房時，家庭成員在當地名下無成套住房的，不論是否已利用貸款購買過住房，銀行業金融機構均按首套住房執行住房信貸政策。

早前8月18日政府公布購買首套房「認房不認貸」政策，公告指，廣州市新政策自之前政府通知印發之日起實施。

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編輯：姚卓然