【内房危機】廣州、深圳落實「認房不認貸」　減房貸息仍未見出籠

▲ 【内房危機】廣州落實「認房不認貸」政策

繼廣州後，深圳亦推出「認房不認貸」政策，所謂「認房不認貸」，是相對「認房又認貸」而來，即只要名下無物業，就算有貸款紀錄，亦不當作買第二套房，仍可沿用首套房的較低按揭息率，可鼓吹較富裕的家庭的資金再買多間樓。

廣州為內地首個一線城市正式推出「認房不認貸」政策，廣州市人民政府辦公廳發布了通知，優化廣州市個人住房貸款中住房套數認定標準。

深圳市住房和建設局於晚間亦發布聲明，居民家庭（包括借款人、配偶及未成年子女）申請貸款購買商品住房時，家庭成員在深圳市名下無成套住房的，不論是否已利用貸款購買過住房，銀行業金融機構均按首套住房執行住房信貸政策。

至於最受關注的存量房貸利率，則仍未見下調。

內房股回穩，潤地 （01109） 、中海外 （00688） 、龍湖 （00960） 升1%至2%。不過，中國恒大 （03333） 仍跌10%。

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編輯：姚卓然