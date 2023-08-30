【大灣區】滙豐率30名滙豐獎學金得獎者到大灣區考察3天　鼓勵他們在區內擴展事業

▲ 滙豐環球品牌大使艾瑪‧拉杜卡奴（前排左五）與30名「滙豐學人」分享她的成功秘訣。

滙豐本周率30名滙豐獎學金得獎者（滙豐學人）到粵港澳大灣區，進行三天考察團，旨在擴闊參加者的眼界，鼓勵他們在區內擴展事業。



考察團由滙豐與香港青年協會聯合舉辦，3天行程中，先由滙豐大灣區辦公室總經理陳慶耀向「滙豐學人」介紹本行在大灣區的佈局和業務，並分享該區的經濟潛力。之後，「滙豐學人」與國際網球手、滙豐環球品牌大使艾瑪‧拉杜卡奴（Emma RADUCANU）進行交流。他們還參觀了廣州、前海以及深圳其他地區的企業。



艾瑪‧拉杜卡奴在會面中表示，希望各位「滙豐學人」養成不斷探索和學習的態度，相信總會為你帶來驚喜的收穫。



30名「滙豐學人」包括來自多個學科的本地大學生和畢業生。透過參觀滙豐在大灣區內地城市的辦公室、香港特別行政區政府駐粵經濟貿易辦事處、全球最大農用無人機生產商極飛科技、騰訊、專注於中國市場品牌管理和新零售業務的初創企業數碼傳動，以及深圳博物館，滙豐期望增進「滙豐學人」在經貿合作、兩地互聯互通、新經濟及創新科技等方面的知識。

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編輯：陳韻妍