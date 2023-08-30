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【HKBN】香港寬頻共同持股計劃IV獲406員工參與　CEO黎汝傑：將投入上限兩年薪金

股市 11:03 2023/08/30

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【HKBN】香港寬頻共同持股計劃IV獲406員工參與　CEO黎汝傑：將投入上限兩年薪金

香港寬頻 （01310） 表示，其經修訂的共同持股計劃IV （CO4）獲得高級管理人員踴躍支持，合共406名持股管理人選擇投入2至24個月的薪金，成為公司股東。香港寬頻持股管理人及集團行政總裁黎汝傑表示，自己選擇全額投入，把最高兩年薪金上限投放到CO4，以行動證明對公司業務非常有信心。

香港寬頻現跌1%，報3.96元。

香港寬頻稱，參與CO4的高級行政人員總數佔62人，參與率達到88%，當中總監及助理總監參與人數分別為23人及32人，參與率為96%及82%。香港寬頻持股管理人及法務總裁葉佩坤表示，共同持股計劃有助人才目標連成一線，驅動團隊力爭佳績。

自從香港寬頻6月宣布，與環球全域電訊（HGC）股東I Squared Asia Advisors Pte Ltd.終止討論潛在收購要約後，香港寬頻股價回軟。

ET財智Talk
【ET財智Talk】金價連跌4周後反彈 值博空間有多大？ 艾德金融文錦輝分析金價、油價走勢及經濟前景

相關文章：

【HKBN】香港寬頻跌近5%　與HGC大股東終止討論潛在收購要約

【HKBN】香港寬頻出售交易據報因估值分歧而陷入停滯

記者：李哲毅

港股 香港寬頻（01310）
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