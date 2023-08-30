【打擊黑客】FBI策劃跨國行動　摧毀Qakbot殭屍網絡

▲ FBI表示，Qakbot多年來已感染美國20多萬部電腦，造成數億美元的損失。（法新社）

Qakbot是最具破壞性的惡意軟件之一，黑客會利用Qakbot入侵用戶的電腦，然後將它成為僵屍網絡的一部分，現時全球受其感染的電腦逾70萬部。美國聯邦調查局（FBI）日前與歐洲多國策劃跨國行動，成功摧毀Qakbot殭屍網絡。

【Google Cloud 2023】Google下月啟用A3超級電腦 推新一代Cloud TPU 提升AI訓練推論能力

Qakbot自2008年開始出現，過去曾被多個勒索軟件組織利用，包括Conti、REvil、MegaCortex等。FBI表示，Qakbot多年來已感染美國20多萬部電腦，造成數億美元的損失。

黑客會通過發送包含惡意附件或連結的電郵鎖定Qakbot 的目標，一旦用戶下載附件或點擊連結，Qakbot就會感染他們的電腦，然後使其成為殭屍網絡的一部分。接著，黑客就可遙距控制受感染的電腦網絡，甚至進一步在電腦上安裝其他惡意軟件。

【監管AI】美國召開AI閉門論壇 料Elon Musk與朱克伯格同場現身

為摧毀Qakbot殭屍網絡，FBI聯同歐洲刑警組織、法國、德國、荷蘭、英國、羅馬尼亞和拉脫維亞等，通過由FBI控制的伺服器路由Qakbot，再指示美國和其他地方受感染的電腦卸載Qakbot，並將它們從僵屍網絡中分離出來，防止通過Qakbot進一步安裝其他惡意軟件。

責任編輯：陳卓賢

《ET贏商有計》每集請來香港企業品牌，分享營商Tips。