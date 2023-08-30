博愛醫院、仁濟醫院、仁愛堂三大慈善團體董事局 攜手捐贈150萬元賑濟京津冀及東北地區洪災災民

▲ 博愛醫院、仁濟醫院，及仁愛堂三大善團董事局聯袂捐款港幣150萬元，援助京津冀及東北地區水災居民，展現風雨同舟、血濃於水的愛國情懷。

京津冀及東北地區洪災災情嚴重，博愛醫院、仁濟醫院、仁愛堂三大善團董事局於今日（二十九日）聯合宣佈，透過中央政府駐港聯絡辦合共捐款港幣一百五十萬元，支援當地賑災工作。博愛醫院董事局主席陳首銘博士、仁濟醫院董事局主席孫蔡吐媚女士，及仁愛堂董事局主席戴凱倫小姐，今天前往中聯辦總部辦公室，向中聯辦何靖副主任遞交合共一百五十萬元的善款支票轉送災區，表達對受災同胞的深切慰問。

▲ 博愛醫院七十四屆董事局主席陳首銘博士(右三),第一副主席周駿達(左二),第二副主席黃曉君(右二),第四副主席曹思豪(右一)及總幹事鄧智良(左一)將捐款教贈中央人民政府駐香港特別行政區聯絡辦公室,由何請副主任(左三)代表接收。

博愛醫院董事局主席陳首銘博士表示：我們深切關注東北地區洪災帶來的災難和困境，今年華南區雨季仍未過去，我們與國內同胞血濃於水，希望這筆捐款能夠幫助災民早日恢復正常生活，重建家園。

▲ 仁濟醫院第五十六屆董事局孫蔡吐媚主席(左二)聯同朱德榮副主席(右三)、古鎧綸總理(右二)、陳施如總理(左一)及梁偉光行政總裁(右一)將捐款交贈中央人民政府駐香港特別行政區聯絡辦公室，由何靖副主任(左三)代表接受。

仁濟醫院董事局仝人對是次暴雨和洪災感到震驚及難過。主席孫蔡吐媚女士表示是次捐款希望幫助救災工作，亦藉此傳達董事局和香港人對受災同胞的慰問和關懷，好讓他們可以儘快重建家園。

▲ 仁愛堂第四十四屆董事局戴凱倫主席(左二)聯同梅偉琛副主席(右二)、陳詩玲總理(左一)及張冠成總理(右一)將捐款交贈交贈中央人民政府駐香港特別行政區聯絡辦公室，由何靖副主任(中)代表接受。

仁愛堂主席戴凱倫表示香港與內地同胞血濃於水，本著守望相助的精神，期望通過捐款可為災區的救援工作略盡綿力，協助民眾重建家園，為受災同胞雪中送炭。



博愛醫院、仁濟醫院及仁愛堂一直以來致力提供不同的福利服務，關愛弱勢群體，面對這場嚴重的洪災，三家慈善團體快速行動，結合力量，並共同決定撥款支援災民重建家園，並呼籲更多機構和善長能夠伸出援手，共同關注災情，給予災民持續的支持。

（特約）