【中美關係】高盛與中投共同設立私募基金投資7家英美公司　涉人工智能、無人機等領域

▲ 【中美監管】高盛與中投共同設立私募基金投資7家英美公司 涉人工智能、無人機等領域

外電引述多名知情人士稱，高盛（美：GS）與中投公司（CIC）共同設立一隻25億美元的私募基金，投資了7家美國和英國公司，當中包括一家向英國政府提供服務的網絡安全企業。

報道指，相關的私募基金於2017年成立，投資的7家企業包括一家追蹤全球供應鏈的初創公司、一為雲計算提供諮詢的諮詢公司、一家藥物測試公司以及一家人工智能、無人機和電動車電池系統製造商。

「即使高盛已向外公布投資這些公司，但並未披露有關交易的資金至少部分來自中國基金。」

從上述交易來看，面對西方國家逐步收緊對外國直接投資，特別是來自中國的投資，私募基金便能讓主權基金透過間接方式，投資關鍵行業。

高盛發言人表示，合作基金是由美國經理人管理的美國基金，遵守所有法律法規，未來會繼續投資美國及環球企業，協助公司提高在中國市場的銷售。

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編輯：陳韻妍