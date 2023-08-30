  • 30°C
香港時間 : 2023830日 (週三) 11:06
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

即時新聞
財經
理財
科技
中國
國際
商業
大灣區
ESG
移民百科
博客
TV

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【中美關係】高盛與中投共同設立私募基金投資7家英美公司　涉人工智能、無人機等領域

股市 10:49 2023/08/30

分享：

分享：

【中美監管】高盛與中投共同設立私募基金投資7家英美公司　涉人工智能、無人機等領域

外電引述多名知情人士稱，高盛（美：GS）與中投公司（CIC）共同設立一隻25億美元的私募基金，投資了7家美國和英國公司，當中包括一家向英國政府提供服務的網絡安全企業。

報道指，相關的私募基金於2017年成立，投資的7家企業包括一家追蹤全球供應鏈的初創公司、一為雲計算提供諮詢的諮詢公司、一家藥物測試公司以及一家人工智能、無人機和電動車電池系統製造商。 

「即使高盛已向外公布投資這些公司，但並未披露有關交易的資金至少部分來自中國基金。」

從上述交易來看，面對西方國家逐步收緊對外國直接投資，特別是來自中國的投資，私募基金便能讓主權基金透過間接方式，投資關鍵行業。

高盛發言人表示，合作基金是由美國經理人管理的美國基金，遵守所有法律法規，未來會繼續投資美國及環球企業，協助公司提高在中國市場的銷售。

ET財智Talk
【ET財智Talk】金價連跌4周後反彈 值博空間有多大？ 艾德金融文錦輝分析金價、油價走勢及經濟前景

相關文章：【中美關係】美商務部長雷蒙多︰愈來愈多美企反映中國變得不適宜投資　風險太大

相關文章：【中美角力】美國傳研新針對中國限投令、瞄準量子計算和AI企業　騰訊阿里料不受礙？

編輯：陳韻妍

美股 地緣政治 高盛（Goldman Sachs，美：GS） 外交 電動車 主權基金 無人機 私募基金 人工智能 英國
看文章 ・ 賺取 ET Points

hket會員只要做齊報價專區任務並儲夠積分，就可以兌換高達$3000優惠券

立即領取

上一篇文章

【港股市況】ATM逆市向下　恒指期結日升幅收窄至不足百點　恒大再挫逾一成（不斷更新）

下一篇文章

【訪問】何超瓊：美高梅路氹籌建主題式新大樓　持續投資維持訪客新鮮感、「巴黎Chanel瞇埋眼都識去」
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【打風消息】熱帶氣旋蘇拉今明兩日橫過南海東北部　天文台︰黃昏發出一號戒備信號　能否如期開學？港股本周有無5日市？
【打風消息】熱帶氣旋蘇拉今明兩日橫過南海東北部　天文台︰黃昏發出一號戒備信號　能否如期開學？港股本周有無5日市？
【綠色債券】新綠債傳快將推出　富途專家籲手緊族沽iBond換馬
【綠色債券】新綠債傳快將推出　富途專家籲手緊族沽iBond換馬
【美股收市】道指收漲292點　納指升1.7%　Tesla漲8%　英偉達升4%創收市新高（不斷更新）
【美股收市】道指收漲292點　納指升1.7%　Tesla漲8%　英偉達升4%創收市新高（不斷更新）
【中國救市】內銀預告明日開會減按息　交行勢牽頭減存量房貸利率　內房股尾市發力
【中國救市】內銀預告明日開會減按息　交行勢牽頭減存量房貸利率　內房股尾市發力
【恒指夜期+ADR】夜期收市升202點　滙豐ADR再撲60關（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】夜期收市升202點　滙豐ADR再撲60關（不斷更新）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款