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希臘山火持續11日 摧毀面積大過紐約市

環球社會熱點 10:50 2023/08/30

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希臘山火已持續燃燒11日，來自5國的消防員正加緊救災。歐盟監測機構「哥白尼氣候變化服務」（Copernicus Climate Change Service ，簡稱C3S）指，希臘山火摧毀的土地面積大過美國紐約市。

【美網】希臘球手首圈爆冷出局 賽後投訴場館「有陣味」 【下一頁】

C3S於社交平台X（前稱Twitter）發文，指大火已燒毀最少808.7平方公里的土地面積，而紐約市佔地僅778.2平方公里。

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消防部門透露，來自阿爾巴尼亞、塞爾維亞、斯洛伐克和捷克的消防員正加緊撲火。

捷克消防隊負責人涅姆奇克（Jiri Nemcik）表示，火勢不斷變化導致情況危險，消防員正努力阻止火勢蔓延至其餘地區。

美北卡州大學爆槍擊 學生跳窗逃生 槍手為中國博士生 【下一頁】

世界自然基金會（WWF）希臘分部的保育部門負責人Panagiota Maragou表示，Dadia-Lefkimi-Soufli Forest國家公園最少有三成森林因山火消失。

該公園有高度生物多樣性，為希臘乃至歐洲而言都十分重要的一個保育區。

大風加上炎熱天氣導致火勢迅速蔓延，火災上周已造成最少20人死亡，為歐洲今年夏天最嚴重的一場火災。

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責任編輯：鄭錦玲

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