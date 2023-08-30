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普里戈任家鄉下葬 普京表明唔出席

環球社會熱點 10:52 2023/08/30

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普里戈任

俄羅斯僱傭兵團「瓦格納」（Wagner Group）首領普里戈任（Yevgeny Prigozhin）意外身亡後，已在周二（29日）於家鄉聖彼得堡下葬。總統普京（Vladimir Putin）表明，不會出席普里戈任的葬禮。

【俄烏戰爭】普京下令 瓦格納必須宣誓效忠俄羅斯 【下一頁】

普里戈任的新聞辦事處周二表示，喪禮以私人形式舉行，普里戈任已經在聖彼得堡下葬，任何有意送別普里戈任人士可到訪當地的Porokhovskoe墓園。據悉，普里戈任墓地與其亡父毗鄰。

俄羅斯媒體MSK1報稱，喪禮於當日下午4時舉行（香港時間晚上9時），按照普里戈任家人意願以私人形式完成。MSK1指普里戈任的墓地上，放有代表瓦格納的黑黃紅三色旗。

聖彼得堡當地媒體Fontanka新聞亦報稱，Porokhovskoe墓園門外已安裝金屬探測器，相信是為大量前往當地祭拜普里戈任的人潮準備。

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普京悼普里戈任 批曾犯重大錯誤 斷指助認屍 【下一頁】

克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）同日透露，總統普京不會參加普里戈任的喪禮。

美國白宮發言人讓皮埃爾（Karine Jean-Pierre ）周二暗示，俄國政府是普里戈任遇難的幕後黑手，指克里姆林宮多年來刺殺眾多反對派人士，普里戈任的意外明顯亦性質相同。

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責任編輯：吳漢培

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