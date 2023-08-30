「ESG 初創企業加速器計劃」順利舉辦演示日 展示可持續發展的創新和應用 

隨著全球對可持續發展和社會責任的重視，ESG（環境、社會和管治）作為一種考量企業長期價值和風險的方法，受到越來越多關注，可以幫助投資者更全 面地評估企業的價值和投資風險，同時也可以促進企業的可持續發展。

星期一（8月28日）在香港會議展覽中心舉行ESG初創企業加速器計劃演示日，匯集了10間優秀初創企業，並獲世界綠色組織行政總裁余遠騁博士、中銀人壽品牌及企業傳訊總監焦揚女士、嘉里建設有限公司可持續發展副經理Hays Hui、香港數碼港管理有限公司首席公眾使命官陳思源先生、ESG初創企業加速發展項目副總監蕭文瀚先生、桂洪集團董事凌俊傑先生、國宏嘉信資本投資總監熊紹龍先生、Think ESG聯合創辦人及行政總裁陳易賢先生、Gobi Partner（戈壁創投）大灣區的資深投資經理吳家榮先生等人應邀出席，齊聚一堂。

具創新性參與者

在世界綠色組織及數碼港攜手推出的ESG初創企業加速器計劃期間，10間初創企業包括NOT ONLY POWDER、Salvaged Limited、RiceFort、Tanbii、alfred24 Technologie、1Source、Hive、OneCHARGE、Popsible、Re³和 ESG領域的專家和行業領袖一起交流，了解ESG的最佳實踐和趨勢，並獲得反饋和建議，以推動企業的發展和應用。

在演示日，活動由余遠騁博士、陳思源先生、蕭文瀚先生共同揭開序幕。隨後，共有10家來 自不同領域的初創企業，如雲端儲存服務、智能物流、食品升級再造、金融科技及EV充電解 決方案等，分別有8-10分鐘的時間向國際投資者、潛在客戶和合作夥伴展示他們的項目創新性和願景。

這些初創企業詳細介紹了自己的產品，解釋了產品的功能、特點和優勢，能夠迅速了解產品的價值和應用。此外，他們還介紹了自己的商業模式，即如何從產品或服務中獲得收益，能夠看到初創企業的商業價值和發展潛力。此外，這些初創企業也與其他初創企業和投資者互動，分享經驗和建立合作關係。這樣的交流和合作將有助於創建一個更具可持續性和負責的綠色商業生態系統。這些初創企業的努力和創新將對ESG領域的發展和應用帶來重大的影響和貢獻。

這些初創企業來自不同的領域，但都有著共同的特點，就是在其所在的領域中，通過技術創新和商業模式創新，提供了解決問題和創造價值的方案。

參與演示日的10間初創企業

NOT ONLY POWDER是一間食品科技初創公司，專注於將水果廢料轉化為健康食品和飲料。

Salvated Limited是一家可持續的二手時裝轉售店，透過混合軟件即服務（Hybrid SAAS）平台，實現二手時裝轉售的數碼化。

RiceFort（前身為 Daoad）是一家創新的稻殼升級利用公司，致力於生產高品質的可持續文化創意產品，如可生物降解塑料和聚合物材料。

Tanbii是一款突破性的Web5應用程序，它可以衡量人們在現實世界（Web2）中的碳減排量，並在虛擬世界（Web3）中獎勵數字貨幣以實現低碳的個人生活方式。

Alfred24 Technologie是一家物流科技公司，專門為儲物櫃網絡和承運商提供自動包裹儲物櫃和軟件解決方案。

1Source是一個全方位產品安全掃描平台，分析成分並根據對人類、魚類、動物和環境的潛在健康影響給出簡單評級的應用程序。

Hive是一個分佈式點對點雲端平台，通過整合和利用電腦的閒置容量，提供雲存儲和計算服務。

OneCharge是一家領先業界的全方位電動車充電方案解決商，致力於改變電動汽車車主的充電體驗。

Popsible是一站式 NFT 市場，人們可以搜索和關注最新的NFT項目，並通過購買NFT來支持當地藝術家和社會組織。

Re³提供可重複使用外賣餐具租賃服務，為食客提供便利，為餐廳帶來利潤，並為地球提供環境友好。

（特約）