美國國債債息上升和現存的中國風險

美國國債債息上升和中國風險引發投資組合進行去風險（de-risking）。經過上半年的強勁表現，標普500指數的總回報率為16.9%，但於8月下跌了4.7%，這是因為投資者已轉入去風險模式，而當中存在雙重擔憂。

首先，美國國債債息再度上升和利率將處於較高及更長時間的情況。數據顯示，市場誤解了美國經濟復甦的力度。美國經濟意外指數持續呈現上升；近期公佈的零售和工資增長數據均顯示美國經濟的韌性。事實上，亞特蘭大聯邦銀行目前預測美國2023年第3季GDP增長率將升至5.757%（高於7月3日預測的1.942%）。除了強勁的成長力度之外，國債發行供應的增加也推升了國債債息。確實地，由於更高的債務成本和有需要填補政府稅收與支出的差距，以及國債拍賣規模增加，因此增加了國債債息上升的壓力。

再者，投資者面臨中國一系列的擔憂。首先，疫情後經濟重啟的效果不如市場預期。最近，國內地產開發商碧桂園倒債的風波引發了市場對中國房地產產業系統性的擔憂，同時也擴散至國內銀行業。在面對這些壓力時，投資組合配置者並未袖手旁觀。他們已經加快降低中國相關部份的缺口，且在官方提出更明確的支持性政策前，可能持續減持。8月以來，成熟市場含中國指數表現落後於MSCI世界指數約4.7%。

星展集團認為，由於市場對債息走勢以及對中國的擔憂，風險性資產未來數週將呈現調整格局，相對看好債市多於股市，原因是債息息差減小，隨著美國長期國債債息回升至4.25%，且今年以來主要股市也普遍上升，股債兩個資產類別之間的債息差已減小至0.43%（對比2010年以來的長期平均值為3.13%）。這降低了股市的相對吸引力。再加上美國10年期抗通脹債券的實際債息已升至約1.947%，這將不利於盈利能力和現金流較差的高增長公司。

責任編輯︰梁浩碩