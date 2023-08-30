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【美股焦點】漢堡王面臨誤導顧客訴訟　遭控招牌華堡餐牌相片不符實際尺寸

股市 10:34 2023/08/30

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【美股焦點】漢堡王面臨誤導顧客訴訟　遭控招牌華堡餐牌相片不符實際尺寸（網頁截圖）

綜合外電報道，美國有顧客向快餐店漢堡王（Burger King）發起訴訟，指控漢堡王店內餐單所顯示的招牌漢堡華堡（Whopper）圖象，比起實際的華堡看起來大35%，周二（29日）美國邁阿密地區法官駁回漢堡王提出的駁回訴訟的請求表示，漢堡王須對其店內餐單對華堡的描述涉誤導理性顧客、構成違約的訴訟進行辯護。

在擬議的集體訴訟中，顧客指責漢堡王在描繪漢堡產品華堡時，所用材料「溢出了麵包」（overflow over the bun），使華堡圖象看起來比實際提供的華堡大 35%，所含的肉量是其兩倍多。

報道引述餐飲品牌國際公司Restaurant Brands International（美：QSR） 旗下漢堡王反駁指，公司不需要提供看起來「與圖片一模一樣」的漢堡，但法官表示，應交由陪審員去決定這做法是否合理。法官又允許顧客提出基於過失和不當得利的索賠。

漢堡王發聲明指，原告的主張屬錯誤，「我們廣告所描繪的漢堡肉餅，與我們為全國客人提供的數百萬個華堡中使用的肉餅相同」。

其他快餐連鎖店麥當勞（美：MCD）及Wendy’s（美：WEN）同樣在紐約布魯克林聯邦法院就類似訴訟進行辯護。百勝餐飲（美：YUM）旗下塔可鐘（Taco Bell）上個月在布魯克林法院被起訴，原因是其銷售的脆捲餅（Crunchwraps）和墨西哥披薩的餡料含量僅為廣告宣傳的一半。

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編輯：李哲毅

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