▲ 【新世界17】消息:新世界半年完成約300億元融資、息H+1.1厘 或提早贖回部分永續債

新世界發展 （00017） 財政狀況近日引起市場關注，上周五更傳出質押資產以應對債務問題，引發股債大跌。市場消息透露，新世界與銀行關係一直良好，上半年完成約300億元融資，而且融資成本未有如市場傳言指高達10厘，只是介乎約6至7厘水平，與其他港資發展商相若。

銀行未有改變新世界授信額度

市場消息指，內房危機下，銀行為規避風險，紛減少內房風險敞口，並傾向與具實力的港資發展商保持良好關係，向其放貸，故市場傳言未有影響銀行與新世界的信貸額度，銀行繼續給予支持，而為提高市場信心，消息稱新世界或提早贖回部分永續債。

消息又稱，面對內地奉行寬鬆貨幣政策下，新世界亦傾向增加內地借貸規模，以享受更優惠的息率。

內地借款利率介乎2.8厘至3.2厘

被問及貸款安排情況，新世界發展發言人向本報表示，集團在今年上半年已成功獲得300億元銀行貸款，當中約220億元屬再融資，超過80億元屬新批出貸款，全屬低成本融資，從銀行獲得貸款的息率為香港銀行同業拆息（HIBOR）加約1.1厘的低成本融資。

新世界發言人又指，集團在內地境內借款的利率介乎2.8厘至3.2厘，而截至去年底，新世界的銀行貸款息率平均亦約為3.8厘，反映銀行非常支持新世界。

分析師：母企周大福企業財政充裕

有中資分析員稱，與內房相比，新世界的債務並不多，而且債務主要為銀行貸款，而且集團的大部分資產及資本均在香港，故要進行融資相對容易，更重要是母公司周大福企業財政充裕，若新世界真的財困，相信周大福企業會向其注資，助新世界度過難關。「新世界去年底總資產逾6,000億元，投資物業又值逾2,000億元，但負債只是千多億元，故即使要還債，出售非核心資產已足夠，不會構成違約。」

【報道全文可見此】

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記者：陳韻妍