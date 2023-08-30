▲ 【遊戲版號】內地時隔5個月後再批31隻進口網絡遊戲 騰訊網易心動公司有份

中國國家新聞出版署發布今年第二批進口網絡遊戲版號，批准31隻進口網絡遊戲，當中包括騰訊 （00700） 的《航海王：壯志雄心》、網易 （09999） 的《指環王：紛爭》、完美世界《女神異聞錄：夜幕魅影》、心動公司 （02400） 的《旋轉音律》、祖龍 （09990） 《阿凡達：重返潘多拉》。

騰訊周三（30日）早市升1.3%，報333.8元。網易升1.1%，心動公司升2%。祖龍升2.6%。

本次也是時隔5個月後，年內第二批進口網絡遊戲版號發放，而往年進口遊戲版號一般只發放一次。今年首批進口遊戲版號在今年3月時發放，共有27款遊戲獲批。

截至目前，國家新聞出版總署共發放了58個進口遊戲版號，總數量已突破上一年度的44款。

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編輯：姚卓然