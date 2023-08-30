  • 28°C
香港時間 : 2023830日 (週三) 10:17
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

即時新聞
財經
理財
科技
中國
國際
商業
大灣區
ESG
移民百科
博客
TV

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【遊戲版號】內地時隔5個月後再批31隻進口網絡遊戲　騰訊網易心動公司有份

股市 09:30 2023/08/30

分享：

分享：

【遊戲版號】內地時隔5個月後再批31隻進口網絡遊戲　騰訊網易心動公司有份

中國國家新聞出版署發布今年第二批進口網絡遊戲版號，批准31隻進口網絡遊戲，當中包括騰訊 （00700） 的《航海王：壯志雄心》、網易 （09999） 的《指環王：紛爭》、完美世界《女神異聞錄：夜幕魅影》、心動公司 （02400） 的《旋轉音律》、祖龍 （09990） 《阿凡達：重返潘多拉》。

騰訊周三（30日）早市升1.3%，報333.8元。網易升1.1%，心動公司升2%。祖龍升2.6%。

本次也是時隔5個月後，年內第二批進口網絡遊戲版號發放，而往年進口遊戲版號一般只發放一次。今年首批進口遊戲版號在今年3月時發放，共有27款遊戲獲批。

截至目前，國家新聞出版總署共發放了58個進口遊戲版號，總數量已突破上一年度的44款。

ET財智Talk
【ET財智Talk】金價連跌4周後反彈 值博空間有多大？ 艾德金融文錦輝分析金價、油價走勢及經濟前景

相關文章：

【遊戲版號】內地3月批出27款進口遊戲　嗶哩嗶哩股價曾彈9%、騰訊網易再有份

【遊戲版號】內地7月批出88款遊戲版號　百度、創夢天地、心動公司上榜

【大行報告｜遊戲版號】網易跌逾1%　大摩：料網易《燕雲十六聲》首年收入或逾50億元人幣、重申為買入首選

編輯：姚卓然

港股 手機Apps 電玩手遊 科技產品 遊戲 騰訊 網易－S（09999） 心動公司（02400）
看文章 ・ 賺取 ET Points

hket會員只要做齊報價專區任務並儲夠積分，就可以兌換高達$3000優惠券

立即領取
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【美股收市】道指收漲292點　納指升1.7%　Tesla漲8%　英偉達升4%創收市新高（不斷更新）
【美股收市】道指收漲292點　納指升1.7%　Tesla漲8%　英偉達升4%創收市新高（不斷更新）
【打風消息】熱帶氣旋蘇拉今明兩日橫過南海東北部　天文台︰黃昏發出一號戒備信號　能否如期開學？港股本周有無5日市？
【打風消息】熱帶氣旋蘇拉今明兩日橫過南海東北部　天文台︰黃昏發出一號戒備信號　能否如期開學？港股本周有無5日市？
【恒指夜期+ADR】夜期收市升202點　滙豐ADR再撲60關（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】夜期收市升202點　滙豐ADR再撲60關（不斷更新）
【綠色債券】新綠債傳快將推出　富途專家籲手緊族沽iBond換馬
【綠色債券】新綠債傳快將推出　富途專家籲手緊族沽iBond換馬
【中國救市】內銀預告明日開會減按息　交行勢牽頭減存量房貸利率　內房股尾市發力
【中國救市】內銀預告明日開會減按息　交行勢牽頭減存量房貸利率　內房股尾市發力
【阿布泰易手】收購阿布泰的泰國超市Big C　白手興家老闆擁泰姓、卻原來是中國人？
【阿布泰易手】收購阿布泰的泰國超市Big C　白手興家老闆擁泰姓、卻原來是中國人？
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款