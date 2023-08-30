【港股市況】恒指期結日升約200點　港交所再升近4%　新世界升逾5%（不斷更新）

▲ 港股市況不斷更新

大市續反彈，港股今早高開逾百點，至18600點水平。碧桂園 （02007） 以股抵債，股價跌逾3%，恒大 （03333） 續跌逾6%，友邦 （01299） 升逾2%，平保 （02318） 、小米 （01810） 績後升逾1%，恒指期結日高開175點，開報18659點，科指升1.5%，報4299點。

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財經日誌︰

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即市走勢︰

【10：16】中遠海控 （01919） 升近半成，高見8.16元。中遠海控中期純利165.6億元人民幣，，跌約74.5%，派中期息每股51分人民幣。

【10：10】碧桂園 （02007） 轉升1%，高見0.92元。

【10：08】新世界 （00017） 升幅進一步擴大至逾5%，高見17.44元。

【10：01】港交所 （00388） 最新升近4%，高見319.8元。新世界 （00017） 亦逾4%，高見17.22元。

【10：00】恒指早段升約200點，報18690點，升206點，科指升1.4%，報4294點。

【09：57】【業績｜電力股】龍源電力反彈7% 上半年多賺逾18% 風電及光伏發電淨利潤增加

【09：54】舜宇 （02382） 升近6%，瑞聲 （02018） 、高偉電子 （01415） 升逾4%，丘鈦科技 （01478） 升逾2%。

【AAPL】iPhone 15發布有期 蘋果：Apple Event 香港時間9月13日凌晨1時舉行（附傳聞規格）

【09：53】比亞迪電子 （00285） 升逾9%，破頂高見35.7元，比亞迪 （01211） 升4%，高見247.4元。

【09：52】小米 （01810） 績後造好，最新升逾3%，高見12.78元。

【09：47】新世界 （00017） 早段升逾2%，高見16.96元。

【新世界17】消息：新世界半年完成約300億元融資、息H+1.1厘 或提早贖回部分永續債

【09：46】潤地 （01109） 績後升近3%，碧桂園 （02007） 跌逾3%，中海外 （00688） 、雅居樂 （03383） 升1%，龍湖 （00960） 升2%。

【09：44】頤海國際 （01579） 績後跌逾5%，低見15.2元。頤海國際中期純利3.6億元人民幣，按年升35.9%，不派中期息。

【09：42】馬可數字科技 （01942） 9時30分起短暫停牌。

【09：40】港交所 （00388） 再升逾3%，高見317.6元。政府宣布成立促進股票市場流動性專責小組，以全面檢視影響股票市場流動性的因素，並向行政長官提交改善建議。

【刺激成交】促進股市流動性專責小組名單出爐 唐家成任主席 本地+中外大行齊集

【09：37】友聯國際教育租賃 （01563） 復牌反彈高開34%後，最新轉跌20%，低見0.65元。

【09：35】碧桂園服務 （06098） 績後早段反覆靠穩，升0.7%。

【藍籌｜業績】碧桂園服務中期少賺8.7% 不派中期息 仍手持現金125億人幣、重申擬回購

【業績︱物管】碧桂園服務：從未擔保碧桂園債務 CFO評楊惠妍捐股：「沒有情懷是很難理解」

【09：31】【遊戲版號】內地時隔5個月後再批31隻進口網絡遊戲 騰訊網易心動公司有份

【09：30】中芯國際 （00981） 升逾6%，開市後初段高見20.3元。

【09：25】蔚來 （09866） 股價績後低開近3%。蔚來次季收入87.7億元人民幣，低於市場預期的91.5億元人民幣，按年跌14.8%，毛利率由去年第二季的16.7%，跌至6.2%。

【業績｜新能源車】蔚來第二季毛利率重挫 仍力谷第三季出貨

【09：24】友聯國際教育租賃 （01563） 復牌反彈高開34%，開報1.1元。

【09：21】碧桂園 （02007） 以股抵債，股價跌逾3%，恒大 （03333） 續跌逾6%，友邦 （01299） 升逾2%，平保 （02318） 、小米 （01810） 績後升逾1%，恒指期結日高開175點，開報18659點，科指升1.5%，報4299點。

【業績｜2318】平保半年少賺1% 中期息0.93元人幣

【業績│1810】小米次季收入跌4% 經調整純利51.4億人幣 同勝預期（第二版）

【09：13】期指開報18699點，升232點。

【08：58】LEGION CONSO （02129） 開市前公布短暫停牌。

【08：57】工行 （01398） 、中行 （03988） 、中石油 （00857） 等今日公布業績。

【08：52】【配股潮】碧桂園以股抵債 折讓約15.4%配股予建滔集團

【08：50】夢東方 （00593） 今早復牌。

【08：50】友聯國際教育租賃 （01563） 今早復牌。

【造市案】涉操縱股價推入指數 證監廉署搜14處所、拘1名骨幹 友聯國際：曾遭搜查

【08：44】恒指黑期升約216點，報18683點。道指期貨升24點，報34911點。

【08：34】【中美關係】美商務部長雷蒙多︰愈來愈多美企反映中國變得不適宜投資 風險太大

【08：13】【業績｜物管】華潤萬象生活上半年核心溢利升約37% 中期息增68%至0.243元

【07：58】【業績】中通快遞半年多賺59%、不派中期息 重申全年業務量指引

【07：55】【業績｜內房】潤地上半年核心淨利潤增11% 中期息派0.198元人幣

【07：45】【信托危機】中融信託爆雷 央企大股東經緯紡機突宣布計劃9月A股退市 預告僅餘兩日可深交所交易

【07：45】【Morning精點】內銀預告開會減按息︱新地天榮站第一期YOHO WEST最快下月市價開賣

【07：45】港股ADR收報18699點，升215點或1.2%。滙豐 （00005） ADR折合報59.96元，較港收市價高1.46元或2.5%。騰訊 （00700） ADR折合報332.23元，較港收市價高2.83元或0.9%。阿里巴巴 （09988） ADR折合報92.23元，較港收市價高1.33元或1.5%。

更多港股ADR及中概股報價︰

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【07：30】美國7月JOLTS職位空缺減少至882.7萬，遜預期。8月諮商會消費信心指數回落至106，同樣差過預期。美國數據轉差，減低市場對加息的預期，美滙及美債息下跌，刺激美股造好，科技股領漲大市，道指升292點或0.85%， 報34852點； 納指升238點或1.7%， 報13943點， 標指升64點或1.45%， 報4497點。

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港股上日市況，詳情請看︰【恒指夜期+ADR】夜期收市升202點 滙豐ADR再撲60關（不斷更新）

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責任編輯︰梁浩碩