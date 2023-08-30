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【恒指夜期+ADR】夜期升155點　中概股指數跌0.5%（不斷更新）

股市 23:16 2023/08/30

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美國本周勞工數據過3關，首兩關JOLTS及小非農均遜預期，第三關是周五公布的失業率及非農新職，市場預期亦低，美國債息一度跌穿4.1厘，投資者已急不及待炒這個勞工領先指標，夜期升155點，報18532點，中概股指數跌0.7%，值得留意的是，最終極還是看CPI數據。

ADR折算港元較港收市價變幅
美團ADR135.09+0.7%
騰訊ADR327.15+0.4%
滙豐ADR59.86+0.9%
阿里巴巴美股91.74+1.5%

北水連續8個交易日錄淨流入再吸近46億 買港交所中海油沽騰訊美團

北水全日錄45.9億元淨流入，已經連續第8個交易日錄得淨流入。資金主要買港交所 （00388） 及中海油 （00883） ，分別錄6.6及4億元淨流入，小鵬汽車 （09868） 亦吸資1.9億元；淨流出方面，美團 （03690） 及騰訊 （00700） 分別走資2.3及1.7億元。

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ATM向下、美團跌逾2% 電力股挫、潤電跌逾4% 恒指期結日跌1點

港股期結日高開低走，倒跌收場。恒指高開175點，早段曾升258點，高見18742點，其後升勢回順，尾市轉跌。恒指跌1點，收報18482點，成交1080.9億元。科指跌0.9%，報4195點。ATM向下，美團 （03690） 跌逾2%，騰訊 （00700） 跌1%，阿里巴巴 （09988） 跌0.6%，快手 （01024） 跌逾5%，聯想 （00992） 升近4%，新世界 （00017） 升3%，比亞迪 （01211） 升近3%，電力股下挫，其中潤電 （00836） 跌逾4%。

恒指成分股收市價
（元）		變幅
（%）		貢獻/拖低
恒指（點）		市盈率
（倍）
滙豐59.35+1.5+2110
友邦71.20+1.1+14384
比亞迪244.80+2.9+1136
阿里巴巴90.35-0.6-1022
騰訊325.80-1.1-1614
美團134.20-2.3-27-

美股動態不斷更新，詳情請看︰【下一頁】

大行報告︰

【大行報告｜內房】摩通：若內地存量房貸降息僅可提振消費　對刺激新樓銷售並無作用

【大行報告｜20】商湯中期蝕31億人幣　中資券商同削目標價、中金狠劈53.5%

【大行報告】高盛調低中海外目標價惟維持「確信買入」　四原因降未來3年每股盈利預測

財經日誌︰

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+16
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即市走勢︰

【23：10】夜期升155點，報18532點。

【18：18】北水連續8個交易日錄淨流入再吸近46億 買港交所中海油沽騰訊美團 恒指夜期升52點

【16：58】【業績｜2388】中銀香港半年純利升35%　派息增至52.7仙、周息率逾6.6%

【16：53】【業績｜石油】中石油上半年淨利潤升4.5%　中期息派0.21元人幣　下半年油價存下行風險

【16：48】【業績｜3988】中國銀行半年盈利增0.78%　內房不良貸款跌至5.11%

【16：38】【業績｜1398】工行半年多賺1.2%　房企不良貸款率6.68%　按年升1.21個百分點

【16：10】ATM向下，美團 （03690） 跌逾2%，騰訊 （00700） 跌1%，阿里巴巴 （09988） 跌0.6%，快手 （01024） 跌逾5%，聯想 （00992） 升近4%，新世界 （00017） 升3%，比亞迪 （01211） 升近3%，電力股下挫，其中潤電 （00836） 跌逾4%，恒指期結日高開低走，倒跌1點，收報18482點，成交1080.9億元。科指跌0.9%，報4195點。

ET財智Talk
【ET財智Talk】金價連跌4周後反彈 值博空間有多大？ 艾德金融文錦輝分析金價、油價走勢及經濟前景

【16：00】恒指U盤前升11點，報18495點。

【15：57】星空華文 （06698） 尾市跌逾4%，破底低見28.5元。星空華文中期虧損擴至1508萬元人民幣，不派中期股息。

【15：43】港交所 （00388） 尾市升幅收窄至0.5%，報308.6元，今早曾升4%高見319.8元。

【15：33】快手 （01024） 尾市跌6%，低見64.45元。

【15：31】【派息股】全球股息第二季增長4.9%至逾5600億元　惟25%港上市企業削減派息

【15：17】【電動車】比亞迪王傳福：維持今年銷售300萬輛汽車　有信心可達標

【15：13】恒指最新跌約28點，報18455點，科指跌1.2%，報4182點。

【15：08】港股尾市轉跌。

【15：01】恒指升幅收窄至約28點，報18512點，科指跌0.8%，報4198點。

【14：54】美團 （03690） 跌逾2%，低見134.3元，阿里巴巴 （09988） 跌0.3%，騰訊 （00700） 跌0.6%。

【14：41】深圳國際 （00152） 績後挫近一成，深圳國際中期應佔純利9204.5萬元，按年跌84.2%，不派中期息。

【14：32】比亞迪 （01211） 升逾4%，暫為表現最好藍籌，潤電 （00836） 逆市跌逾4%，藍籌中表現最差。

【14：30】大唐新能源 （01798） 中期純利20.9億元，按年升2.8%，股價午後跌近16%，低見1.95元。

【14：21】友聯國際教育租賃 （01563） 反彈幅度午後擴至46%，高見1.27元，成交1.1億元。

【13：34】中石油 （00857） 將於今日公布業績，股價績前跌逾1%，低見5.59元。

【13：34】【中國經濟】中國英國商會：中國經濟沒有出現嚴重的系統性問題　消費開支正增加

【13：26】電力股個別發展，潤電 （00836） 午後跌逾4%，中國電力 （02380） 跌逾6%，龍源電力 （00916） 升逾3%。

【13：09】申洲國際 （02313） 績後跌逾2%，低見74元。

【13：05】美團 （03690） 午後初段跌1.8%，阿里巴巴 （09988） 跌0.8%，騰訊 （00700） 跌0.5%。

【13：00】港股午後初段升約91點，報18575點，科指升跌0.2%，報4226點。

【12：31】【業績】招商局港口半年少賺近31%　維持派22仙中期息不變

【12：29】【業績｜內房股】雅居樂上半年轉蝕44.8億人幣　預計國內市場需求仍然不足

【12：23】【業績｜保險股】保誠上半年年度保費等值銷售額升42%　中期息6.26美分　香港新業務利潤增2.1倍

【12：20】【業績｜藍籌股】申洲國際半年少賺10%、中期息削至0.95元　品牌商去庫存壓力緩解、產能利用將逐步改善

【12：00】恒生指數半日升109點，報18593點，成交608億元。科指跌0.2%，報4226點。ATM跌0.5%至逾1%，快手 （01024） 跌逾4%，比亞迪 （01211） 升逾4%，比亞迪電子 （00285） 升逾12%，新世界 （00017） 升逾4%，內房個別發展，碧桂園 （02007） 跌1%，恒大 （03333） 跌逾8%。

【11：58】【數據安全】內地規範貨幣經紀公司數據服務　列明不得危害國家安全　「白名單」包括經濟通ET Net、彭博

【11：57】【新股IPO】泰國連鎖超市Big C因市況不佳推遲IPO　上周曾稱期望第四季泰港雙重上市

【11：41】恒指中午收市前升約89點，報18572點，科指跌0.2%，報4228點。

【11：32】比亞迪電子 （00285） 升幅擴至逾12%，破頂高見36.8元。

【11：30】內地股市半日靠穩，上證半日升近0.1%，深證升0.3%，創業板指升0.1%。

【11：23】銀娛 （00027） 升1%，其餘濠賭股逆市向下，其中金沙 （01928） 跌近1%，永利 （01128） 跌0.7%，美高梅 （02282） 跌1%，澳博 （00880） 跌0.6%，新濠 （00200） 跌0.7%

【11：11】【内房危機】中海外、龍湖齊升逾2%　廣州落實「認房不認貸」政策

【11：08】海底撈 （06862） 績後逆市跌逾2%，低見21.25元。

【業績｜餐飲股】海底撈半年純利急飈30倍至逾22億人幣、不派息　平均翻檯率升至3.3次

【11：08】農夫山泉 （09633） 績後偏軟跌0.1%，農夫山泉半年純利57.75億元人民幣，增長25.3%，不派中期息。

【農夫山泉業績】農夫山泉多賺25%　收入增23%

【11：00】快手 （01024） 逆市跌半成，低見65.15元。

【10：53】恒大 （03333） 跌幅擴至逾11%，低見0.265元。

【10：52】港股升幅收窄至100點內，報18553點，升69點，科指轉跌0.4%，報4220點。ATM跌0.6%至1.1%。

【10：49】友聯國際教育租賃 （01563） 復牌後走勢反覆，最新轉升逾14%，報0.94元，今早一度倒跌逾兩成，破底低見0.61元。

【10：40】大市升幅收窄至約136點，報18620點，科指升0.1%，報4238點。

【10：39】ATM全數向下，騰訊 （00700） 最新亦轉跌0.2%，阿里巴巴 （09988） 、美團 （03690） 跌0.5%。

【10：25】阿里巴巴 （09988） 、美團 （03690） 逆市偏軟跌0.1%，騰訊 （00700） 升0.2%。

【10：16】中遠海控 （01919） 升近半成，高見8.16元。中遠海控中期純利165.6億元人民幣，，跌約74.5%，派中期息每股51分人民幣。

【業績｜航運股】中遠海控上半年純利按年跌逾74%　派息銳減72%至0.51元人民幣　

【10：10】碧桂園 （02007） 轉升1%，高見0.92元。

【10：08】新世界 （00017） 升幅進一步擴大至逾5%，高見17.44元。

【10：01】港交所 （00388） 最新升近4%，高見319.8元。新世界 （00017） 亦逾4%，高見17.22元。

【10：00】恒指早段升約200點，報18690點，升206點，科指升1.4%，報4294點。

【09：57】【業績｜電力股】龍源電力反彈7%　上半年多賺逾18%　風電及光伏發電淨利潤增加

【09：54】舜宇 （02382） 升近6%，瑞聲 （02018） 、高偉電子 （01415） 升逾4%，丘鈦科技 （01478） 升逾2%。

【AAPL】iPhone 15發布有期　蘋果：Apple Event 香港時間9月13日凌晨1時舉行（附傳聞規格）

【09：53】比亞迪電子 （00285） 升逾9%，破頂高見35.7元，比亞迪 （01211） 升4%，高見247.4元。

【09：52】小米 （01810） 績後造好，最新升逾3%，高見12.78元。

【09：47】新世界 （00017） 早段升逾2%，高見16.96元。

【新世界17】消息：新世界半年完成約300億元融資、息H+1.1厘　或提早贖回部分永續債

【09：46】潤地 （01109） 績後升近3%，碧桂園 （02007） 跌逾3%，中海外 （00688） 、雅居樂 （03383） 升1%，龍湖 （00960） 升2%。

【09：44】頤海國際 （01579） 績後跌逾5%，低見15.2元。頤海國際中期純利3.6億元人民幣，按年升35.9%，不派中期息。

【09：42】馬可數字科技 （01942） 9時30分起短暫停牌。

【09：40】港交所 （00388） 再升逾3%，高見317.6元。政府宣布成立促進股票市場流動性專責小組，以全面檢視影響股票市場流動性的因素，並向行政長官提交改善建議。

【刺激成交】促進股市流動性專責小組名單出爐　唐家成任主席　本地+中外大行齊集

【09：37】友聯國際教育租賃 （01563） 復牌反彈高開34%後，最新轉跌20%，低見0.65元。

【09：35】碧桂園服務 （06098） 績後早段反覆靠穩，升0.7%。

【藍籌｜業績】碧桂園服務中期少賺8.7%　不派中期息　仍手持現金125億人幣、重申擬回購

【業績︱物管】碧桂園服務：從未擔保碧桂園債務　CFO評楊惠妍捐股：「沒有情懷是很難理解」

【09：31】【遊戲版號】內地時隔5個月後再批31隻進口網絡遊戲　騰訊網易心動公司有份

【09：30】中芯國際 （00981） 升逾6%，開市後初段高見20.3元。

【09：25】蔚來 （09866） 股價績後低開近3%。蔚來次季收入87.7億元人民幣，低於市場預期的91.5億元人民幣，按年跌14.8%，毛利率由去年第二季的16.7%，跌至6.2%。

【業績｜新能源車】蔚來第二季毛利率重挫　仍力谷第三季出貨

【09：24】友聯國際教育租賃 （01563） 復牌反彈高開34%，開報1.1元。

【09：21】碧桂園 （02007） 以股抵債，股價跌逾3%，恒大 （03333） 續跌逾6%，友邦 （01299） 升逾2%，平保 （02318） 、小米 （01810） 績後升逾1%，恒指期結日高開175點，開報18659點，科指升1.5%，報4299點。

【業績｜2318】平保半年少賺1%　中期息0.93元人幣

【業績│1810】小米次季收入跌4%　經調整純利51.4億人幣　同勝預期（第二版）

【09：13】期指開報18699點，升232點。

【08：58】LEGION CONSO （02129） 開市前公布短暫停牌。

【08：57】工行 （01398） 、中行 （03988） 、中石油 （00857） 等今日公布業績。

【08：52】【配股潮】碧桂園以股抵債　折讓約15.4%配股予建滔集團

【08：50】夢東方 （00593） 今早復牌。

【08：50】友聯國際教育租賃 （01563） 今早復牌。

【造市案】涉操縱股價推入指數　證監廉署搜14處所、拘1名骨幹　友聯國際：曾遭搜查

【08：44】恒指黑期升約216點，報18683點。道指期貨升24點，報34911點。

【08：34】【中美關係】美商務部長雷蒙多︰愈來愈多美企反映中國變得不適宜投資　風險太大

【08：13】【業績｜物管】華潤萬象生活上半年核心溢利升約37%　中期息增68%至0.243元

【07：58】【業績】中通快遞半年多賺59%、不派中期息　重申全年業務量指引

【07：55】【業績｜內房】潤地上半年核心淨利潤增11%　中期息派0.198元人幣

【07：45】【信托危機】中融信託爆雷　央企大股東經緯紡機突宣布計劃9月A股退市　預告僅餘兩日可深交所交易

【07：45】【Morning精點】內銀預告開會減按息︱新地天榮站第一期YOHO WEST最快下月市價開賣

【07：45】港股ADR收報18699點，升215點或1.2%。滙豐 （00005） ADR折合報59.96元，較港收市價高1.46元或2.5%。騰訊 （00700） ADR折合報332.23元，較港收市價高2.83元或0.9%。阿里巴巴 （09988） ADR折合報92.23元，較港收市價高1.33元或1.5%。

更多港股ADR及中概股報價︰

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    • 【07：30】美國7月JOLTS職位空缺減少至882.7萬，遜預期。8月諮商會消費信心指數回落至106，同樣差過預期。美國數據轉差，減低市場對加息的預期，美滙及美債息下跌，刺激美股造好，科技股領漲大市，道指升292點或0.85%， 報34852點； 納指升238點或1.7%， 報13943點， 標指升64點或1.45%， 報4497點。

    即睇美股收市︰

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    港股上日市況，詳情請看︰【恒指夜期+ADR】夜期收市升202點　滙豐ADR再撲60關（不斷更新）

     

    責任編輯︰梁浩碩

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