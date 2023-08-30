【配股潮】碧桂園跌2%　以股抵債　折讓約15.4%配股予建滔集團　

▲ 【配股潮】碧桂園以股抵債 折讓約15.4%配股予建滔集團

內房碧桂園 （02007） 將於今（30日）公布業績，公司在開市前公布配股予建滔集團 （00148） 的全資附屬公司永恒信貸，藉此以股抵債，以0.77元配售3.5億股，較昨日收市價0.91港元折讓約15.38%，總代價2.7億元將抵銷付款金額，故公司將不會自認購事項收取現金所得款項。

碧桂園跌2.2%，報0.89元。

事源起於2021年12月1日，建滔集團的全資附屬公司永恒信貸與碧桂園訂立融資協議，建滔借出本金金額為18.8億元的定期貸款，而碧桂園已同意分期償還該貸款連同利息，首筆貸款為約3.19億元（即本金金額2.82億元加截至到期日期的應計利息）。其建滔認購代價為2.7億元，這將透過部分抵銷碧桂園須償還的上述分期款項結算。碧桂園已以現金償還該分期款項的應還款項結餘。緊隨還款及抵銷後，融資協議的未償還本金金額將為15.98億元，並應由碧桂園分期償還且最後一期為2023年12月。

認購股份相當於擴大後已發行股本約1.25%

碧桂園認為，認購事項使公司可資本化部分付款金額及儘量減少現金流出，因而可保留公司的現金資源及減少資本負債水平，這將加強公司財務狀況。認購股份相當於已發行股本約1.27%；及經擴大的公司已發行股本約1.25%。

碧桂園董事局主席楊惠妍通過必勝間接擁有公司已發行股本總數約52.61%的權益，完成配股後，持股跌至51.95%。

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編輯：姚卓然