【ET開市直擊】9月港股、美股前瞻 蘋果發布會前夕點部署？（歡迎觀眾問股）

港股於期結日先升後回，周三高開後大部分時間徘徊於18,500點水平，最終收市微跌1點，報18,482點；美股3大指數近日持續高收。港股方面，市場繼續憧憬內地有大型救市政策落地；外圍經濟數據疲弱，大市關注聯儲局下月是否停止加息，港股、美股9月會怎走？蘋果秋季發布會將定於下月中旬，屆時或將揭曉新款iPhone 15系列，消息刺激一眾蘋果概念股周三走高，蘋果（AAPL.US）亦造好升約2%，蘋果發布會前夕投資者怎部署？利達LW基金經理及合伙人黃耀宗（Andy）今早9時於《ET開市直擊》為你分享9月港股、美股投資策略。有股票疑難，歡迎WhatsApp 9613 3819留言提問；或在本節目留言區講低你的問題。立即登入→財經台

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責任編輯：葉淼