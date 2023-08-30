【業績｜物管】華潤萬象生活上半年核心溢利升約37%　中期息增68%至0.243元　料下半年商管新簽約量與上半年相若（第二版）

▲ 【業績｜物管】華潤萬象生活上半年核心溢利升約37% 中期息增68%至0.243元

華潤萬象生活 （01209） 上半年收入67.9億元（人民幣‧下同），按年增長28.7%。溢利按年增36.5%至14億元，核心溢利增長36.7%至14.2億元。集團派發中期股息每股港幣0.243港元，按年增67.6%。

期內，分部業務方面，華潤萬象生活住宅物業管理服務板塊收入為44.8億元，按年增長33.7%；商業運營及物業管理服務板塊收入為23.1億元，按年增20.1%。

集團提供物業管理服務的在管建築面積為3.25億平方米（不包括購物中心項目），而集團向其提供商業運營服務的已開業購物中心及寫字樓的數量分別為85個及26個，及集團有3個已開業購物中心分租項目。毛利率從去年同期的31.7%提高至33.2%。

展望未來，集團計劃選擇性收購具有互補優勢或具有一定運營規模、盈利能力的物業管理 及商業運營服務提供者，或與之建立股權合作。

在商管業務外拓方面，集團今年上半年簽約7個項目，主要位於上海、成都、深圳、武漢等核心城市，上市至今已獲取32個輕資產第三方項目。管理層指，目前存量項目佈局佔比在43%左右，未來將會繼續加強，並指今年在北京、上海、成都、西安等城市均有項目與業主洽談，有機會簽約新項目，預計下半年簽約數量應該會與上半年相當。

另外，集團計劃今年下半年計劃新開10座購物中心。提及重奢購物中心，管理層指，重奢項目的盈利能力較高，較非重奢項目的經營利潤率高10至15個點。而今年集團旗下重奢商場的同店增長26%，非重奢商場則增長約20%。

截至6月底，集團現金總額為127.2億元，與去年底基本持平；資產負債率43.1%，較去年底下降 1.5個百分點。

（第二版加入業績會內容）

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編輯：姚卓然、袁諾曦