▲ 【業績｜物管】華潤萬象生活上半年核心溢利升約37% 中期息增68%至0.243元

華潤萬象生活 （01209） 上半年收入67.9億元（人民幣‧下同），按年增長28.7%。溢利按年增36.5%至14億元，核心溢利增長36.7%至14.2億元。集團派發中期股息每股港幣0.243港元，按年增67.6%。

期內，分部業務方面，華潤萬象生活住宅物業管理服務板塊收入為44.8億元，按年增長33.7%；商業運營及物業管理服務板塊收入為23.1億元，按年增長20.1%。

集團提供物業管理服務的在管建築面積為3.25億平方米（不包括購物中心項目），而集團向其提供商業運營服務的已開業購物中心及寫字樓的數量分別為85個及26個，及集團有3個已開業購物中心分租項目。毛利率從去年同期的31.7%提高至33.2%。

展望未來，集團計劃選擇性收購具有互補優勢或具有一定運營規模、盈利能力的物業管理 及商業運營服務提供者，或與之建立股權合作。

截至6月底，集團現金總額為127.2億元，與去年底基本持平；資產負債率43.1%，較去年底下降 1.5個百分點。

相關文章：

【業績｜內房】潤地上半年核心淨利潤增11% 中期息派0.198元人幣

【內房危機】潤地簽訂上限23億元定期貸款融資協議 附2大違約條件規限

【內房危機】中國恒大4執董復牌前「率先投降」 放棄行使價30元、2027到期認股證

編輯：姚卓然