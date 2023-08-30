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【業績】中通快遞半年多賺59%、不派中期息　重申全年業務量指引

股市 07:58 2023/08/30

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【業績】中通快遞半年多賺59%　不派中期息

中通快遞 （02057） 公布中期業績。中通快遞半年淨利潤42億元（人民幣，下同），按年增長59.3%，經調整淨潤44.5億元，升58.2%，每股基本收益5.52元，不派中期息。

中通快遞上半年收入187.2億元，按年升13.1%。毛利增加52.5%至58.3億元，得惠收入增長和成本效益的提升，毛利率增長8個百分點至31.1%。其中，核心快遞業務的收入增長15%至182.9億元，主要由包裹量增加22.3%所推動，截至6月30日止六個月，包裹量約為140億件。

單計第二季度，中通快遞淨利潤為25.3億元，按年增長43.9%，經調整淨利潤同樣為25.3億元。收入97.4億元，升12.5%。包裹量為76.8億件，增長23.8%。

下半年，基於當前市場條件和運營情況，公司重申全年包裹量將在292.7億至302.4億件的區間，按年增長20%至24%。此外，公司仍努力達成全年市場份額至少增長1.5個百分點的目標。

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【業績｜醫藥股】復星醫藥上半年收入微升不足1%　按年少賺超過26%

責任編輯︰梁浩碩

港股 中通快遞－W（02057）
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