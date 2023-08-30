【業績｜內房】潤地上半年核心淨利潤增11%　中期息派0.198元人幣　下半年將加大存量資源去化力度（第二版）

▲ 【業績｜內房】潤地上半年核心淨利潤增11% 中期息派0.198元人幣

內房股潤地 （01109） 上半年綜合營業額為729.7億元（人民幣，下同），按年微增0.1%。溢利為137.4億元，按年增長29.6%； 扣除投資物業評估增值後的核心淨利潤為112.7億元，按年增長10.9%。集團中期股息每股0.198元，按年增加8.8%。

潤地周三（30日）升2%，收報33.9港元。

潤地管理層表示，行業長期的需求下降，市場的容量有進一步下降的可能性。短期來看，料今年行業供應規模較去年持平或微降，下半年供需可能處於較低的水平。

管理層又指，將會提升開發效率，上半年新獲取的項目必需年內開盤，同時亦會重點去化存量資源，上半年存量去化按年大幅上升，佔到業績一半以上，下半年將加大存量去化力度。

今年潤地下半年的可售貨源為3859億元，其中有89%位於一二綫高能級城市。

截至6月底，潤地淨有息負債率較2022年底下降10.3個百分點至28.5%，加權平均債務融資成本較2022年底下降19個基點至 3.56%，創近十年新低。

上半年，集團開發銷售型業務營業額為546.2億元，經營性不動產業務營業額為107.2億元，按年增長41.0%，輕資產管理業務營業額為50.1億元，按年增長37.6%，生態圈要素型業務營業額為26.2億元，按年增長14.5%。經常性業務收入合計為183.5億元，按年增長35.6%，佔總營業額25.1%。集團綜合毛利率為25.7%。

集團實現物業簽約銷售額人民幣1,702.4億元，按年 增長40.6%，實現簽約面積701萬平方米，按年增長19.4%。截至6月底，集團已銷售尚未結算的簽約額為人民幣3,304.2億元，有待陸續於今年及往後年度結算。其中，根據施工及交付計劃，預計1,423.5億元將於今年下半年結算。

另外，集團上半年新增土儲計容建築面積797萬平方米，總土地儲備約6,548萬平方米。

在買地方面，管理層指，集團會以量入為出、以現金流為安全為重去參與土地市場。因此，在投資方面，集團會優中選優，選擇投資到抗風險能力強的核心城市，在經營性不動產方面聚焦投資具策略性購物中心，也會留意收併購的機會等。

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編輯：姚卓然