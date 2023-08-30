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【信託危機】中融信託爆雷新進展　第一大股東經緯紡織極罕主動撤回A股上市、股價反漲一成

股市 11:31 2023/08/30

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【信託危機】中融信託爆雷新進展　第一大股東經緯紡織極罕主動撤回A股上市、股價反漲一成

中融信託未能兌付旗下理財產品，波及多家上市公司，最新到中融信託第一大股東、具央企股東背景的經緯紡織（深：000666）宣布，建議主動撤回A股股票的上市地位，並因應不會如期8月底前公布季績，經緯紡織擬於9月1日起停牌。經緯紡織在建議除牌通告解釋，除牌是因為由於市場變化，經營面臨重大不確定性。

經緯紡織在撒回上市方案的通告僅提公司以紡織機械為主業，兼營金融信託，而「中融國際信託從事業務」。

經緯紡織建議向股東提供現金選擇權行使價每股9.24元人民幣，較周一停牌前溢價15%，公司今復牌後股價「一字漲停」，升10%，暫報8.86元人民幣。

經緯紡織持有中融信託逾37%股權　實際控制人：國機集團

中融信託雖被外界視為「中植系」，但據天眼查顯示，經緯紡織是中融信託第一大股東，持股比例約爲37.469%，中植企業集團則持有32.986%股份。

經緯紡織逾58%股份由恒天集團持有，恒天集團則是國機集團全資子企，因此國機集團為經緯紡織實際控制人。國機集團屬國資委同意成立的央企，從事科研與服務、先進裝備製造、工程承包與供應鏈三大主業。

經緯紡織曾於1996年在香港上市，其後才在A股掛牌，但公司於2015年從香港除牌。

經緯紡機：經營面臨重大不確定性　兼營金融信託

經緯紡機成罕有主動撤回A股上市地位的案例，公司僅指：

因市場變化，經營面臨重大不確定性，可能會對經緯紡機造成重大影響，為保護中小股東利益，經緯紡機擬實施以股東大會決議方式主動終止上市，股東大會召開日期為9月15日。

中融信託爆雷曝光前，經緯紡機收市價9.94元（人民幣，下同）。以公司發行7.04億股計，市值70億元。

中融信託爆雷事件後，經緯紡機低見7.6089元，8月28日停牌前仍力撐上8.05元水平。

雖然經緯紡機直指經營面對重大不確定性，但公司過去3個年度都錄得盈利，每年營業額90億至124億元，年賺4億至6億元。今年第一季，公司亦錄得9748萬元盈利，期末總資產392.6億元，資產負債率僅36.62%。

中融信託8月中起傳出未能兌付

中融信託8月中傳出無法如期兌付，多家中小型港股、A股披露受累，有內媒指，中融信託暫停兌付產品規模或達3500億，而公司年報顯示，中融信託和各子公司受託管理資產總額7857億元。

因應信託公司會將不同資產打包成理財產品再轉售，在內地收緊銀行向房地產企業放貸後，信託公司、理財產品成為企業額外的融資渠道，因而被部分人視為「影子銀行」。外電統計資料，近數季度的內地信託業違約事件中，與房地產相關的產品佔據70%以上。

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