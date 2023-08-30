【信托危機】中融信託爆雷　央企大股東經緯紡機突宣布計劃9月A股退市　預告僅餘兩日可深交所交易

中融信託爆雷出現兌付危機後，央企大股東經緯紡機（深：000666）於深交所發布通告，主動撤回A股股票的上市地位，經緯紡機指，因市場變化，經營面臨重大不確定性，可能會對經緯紡機造成重大影響，為保護中小股東利益，經緯紡機擬實施以股東大會決議方式主動終止上市，股東大會召開日期為9月15日。

經緯紡機今日起復牌，不過，股份將於9月1日起停牌，因實施退市程序，無法在法定期限內公布中期業績報告，屆時強制停牌，換言之，股東還有今明兩日進行買賣。

中融信託爆雷曝光前，經緯紡機收市價9.94元人民幣，以發行7.04億股計，市值70億元人民幣，爆雷事件後，經緯紡機低見7.6089元人民幣，8月28日停牌前仍力撐上8.05元水平。

若股東大會不能通過《關於以股東大會決議方式主動終止公司股票上市事項的議案》，本次股東大會的異議股東及其他股東將不能獲得現金選擇權。退市現金選擇權的行權價格為每股 9.24 元人民幣。股票其後將於全國中小企業股份轉讓系統掛牌。

關鍵4日：

8月26日，國機集團就主動終止上市事項的審批；8月27日，收到停牌通知，另恒天集團第三屆董事會第三十八次會議審議，同意提議經緯紡機以股東大會決議方式實施主動退市，同意由恆天集團提供現金選擇權。8月29日，經緯紡機召開第十屆董事會 2023 年第八次臨時會議審議通過《關於以股東大會決議方式主動終止公司股票上市事項的議案》。

經緯紡機於1995年由中國紡織機械（集團）有限公司發起成立，1996年來港上市，96年底再發行A股，於深交所上市，直至2015年再在港退市，其後只在深交所買賣。

經緯紡機以紡織機械為主業，兼營金融信託業務。公司是全球領先的棉紡織全流程成套設備供應商，中融國際信託有限公司從事信託業務。

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記者：譚志偉