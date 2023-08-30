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【AAPL】iPhone 15發布有期　蘋果：Apple Event 香港時間9月13日凌晨1時舉行（附傳聞規格）

Hot Talk 00:56 2023/08/30

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【AAPL】iPhone 15發布有期　蘋果：Apple Event 香港時間9月13日凌晨1時舉行（附傳聞規格）

蘋果（Apple，美：AAPL）iPhone 15發布日有期。蘋果公布，將於太平洋時間9月12日上午10時舉行年度「Apple Event」，即香港時間9月13日凌晨1時。除了iPhone 15系列外，蘋果預計同場將發布新一代Apple Watch Series 9/Ultra 。

一如以往，蘋果公司僅發布活動舉行日，未有披露太多產品細節。外媒估計，即使防疫限制早成過去，蘋果仍會沿用預錄方式舉行發布會，但會邀請科技媒體現場試用新品

綜合目前市場流傳資料，以下為iPhone 15系列的可能規格：

  • iPhone 15系列續有4款產品：6.1英寸的iPhone 15、6.7英寸的iPhone 15 Plus、6.1英寸的iPhone 15 Pro、6.7英寸的iPhone 15 Pro Max
  • 全系列使用「動態島（Dynamic Island）」設計，不僅Pro 版專用
  • 使用USB-C 接口，不再用Lightning 接口
  • 外觀設計僅輕微調整，邊框將更窄，角落的曲線也會稍作調整。Pro系列將採用鈦合金框架而非不銹鋼框架。
  • Pro系列使用3納米製程A17芯片
  • 預料使用高通更新版5G芯片
  • iPhone 15 Pro Max預計將增加望遠鏡變焦鏡頭，光學變焦倍數將從3倍提升到5倍或6倍
  • 靜音開關或改為可自定義的功能按鈕
  • Pro 系列料較上一代加價，iPhone 15則與上代初推出時同價

相關文章：

【新一代iPhone】蘋果新iPhone下月中發布　彭博透露iPhone 15開售日期　全系列預測價格整合

【AAPL】iPhone 15發布會日期曝光？　美國電訊商要求員工這天不要放假

編輯：麥德銘

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