▲ 【AAPL】iPhone 15發布有期 蘋果：Apple Event 香港時間9月13日凌晨1時舉行（附傳聞規格）

蘋果（Apple，美：AAPL）iPhone 15發布日有期。蘋果公布，將於太平洋時間9月12日上午10時舉行年度「Apple Event」，即香港時間9月13日凌晨1時。除了iPhone 15系列外，蘋果預計同場將發布新一代Apple Watch Series 9/Ultra 。

一如以往，蘋果公司僅發布活動舉行日，未有披露太多產品細節。外媒估計，即使防疫限制早成過去，蘋果仍會沿用預錄方式舉行發布會，但會邀請科技媒體現場試用新品

綜合目前市場流傳資料，以下為iPhone 15系列的可能規格：

iPhone 15系列續有 4款產品 ：6.1英寸的iPhone 15、6.7英寸的iPhone 15 Plus、6.1英寸的iPhone 15 Pro、6.7英寸的iPhone 15 Pro Max

：6.1英寸的iPhone 15、6.7英寸的iPhone 15 Plus、6.1英寸的iPhone 15 Pro、6.7英寸的iPhone 15 Pro Max 全系列使用「 動態島（Dynamic Island） 」設計，不僅Pro 版專用

」設計，不僅Pro 版專用 使用 USB-C 接口 ，不再用Lightning 接口

，不再用Lightning 接口 外觀設計僅輕微調整，邊框將更窄，角落的曲線也會稍作調整。Pro系列將採用 鈦合金框架 而非不銹鋼框架。

而非不銹鋼框架。 Pro系列使用 3納米製程A17芯片

預料使用 高通更新版5G芯片

iPhone 15 Pro Max預計將 增加望遠鏡變焦鏡頭 ，光學變焦倍數將從3倍提升到5倍或6倍

，光學變焦倍數將從3倍提升到5倍或6倍 靜音開關 或改為可自定義的功能按鈕

或改為可自定義的功能按鈕 Pro 系列料較上一代加價，iPhone 15則與上代初推出時同價

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編輯：麥德銘