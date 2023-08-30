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【AAPL】iPhone 15發布有期 蘋果：Apple Event 香港時間9月13日凌晨1時舉行（附傳聞規格）
Hot Talk 00:56 2023/08/30
蘋果（Apple，美：AAPL）iPhone 15發布日有期。蘋果公布，將於太平洋時間9月12日上午10時舉行年度「Apple Event」，即香港時間9月13日凌晨1時。除了iPhone 15系列外，蘋果預計同場將發布新一代Apple Watch Series 9/Ultra 。
一如以往，蘋果公司僅發布活動舉行日，未有披露太多產品細節。外媒估計，即使防疫限制早成過去，蘋果仍會沿用預錄方式舉行發布會，但會邀請科技媒體現場試用新品
綜合目前市場流傳資料，以下為iPhone 15系列的可能規格：
- iPhone 15系列續有4款產品：6.1英寸的iPhone 15、6.7英寸的iPhone 15 Plus、6.1英寸的iPhone 15 Pro、6.7英寸的iPhone 15 Pro Max
- 全系列使用「動態島（Dynamic Island）」設計，不僅Pro 版專用
- 使用USB-C 接口，不再用Lightning 接口
- 外觀設計僅輕微調整，邊框將更窄，角落的曲線也會稍作調整。Pro系列將採用鈦合金框架而非不銹鋼框架。
- Pro系列使用3納米製程A17芯片
- 預料使用高通更新版5G芯片
- iPhone 15 Pro Max預計將增加望遠鏡變焦鏡頭，光學變焦倍數將從3倍提升到5倍或6倍
- 靜音開關或改為可自定義的功能按鈕
- Pro 系列料較上一代加價，iPhone 15則與上代初推出時同價
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編輯：麥德銘
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