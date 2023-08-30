  • 28°C
香港時間 : 2023830日 (週三) 09:33
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

即時新聞
財經
理財
科技
中國
國際
商業
大灣區
ESG
移民百科
博客
TV

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【訪問】何超瓊：美高梅路氹籌建主題式新大樓　持續投資維持訪客新鮮感、「巴黎Chanel瞇埋眼都識去」

股市 08:45 2023/08/30

分享：

分享：

【訪問】何超瓊：美高梅路氹籌建主題式新大樓　持續投資維持訪客新鮮感、「巴黎Chanel瞇埋眼都識去」

美高梅中國 （02282） 董事長及執行董事何超瓊接受本報訪問時稱，去年獲澳門續牌時，集團承諾10年新賭牌期間投資150億澳門元在非博彩項目，隨澳門博彩明年收入有望超越1800億澳門元門檻，已在計劃額外20%或30億澳門元投資額如何運用。何超瓊預告，美高梅投資計劃包括考慮在路氹項目「美獅美高梅」籌建「半幢主題式新大樓」。

去年賭牌續期時，政府列明當澳門市場博彩毛收入於任何一年達1,800億澳門元，牌主須在原有的非博彩投資額加碼20%。以美高梅承諾投150億澳門元，金額可達30億。澳門今年首7個月博彩收入968億澳門元，相當於疫情前約55%，澳門政府、市場均預計明年澳門就能達加碼投資門檻。

明年帶來張藝謀劇場表演　兩大澳門項目翻新工程以萬呎計

美高梅去年已預告2024年帶來由中國導演張藝謀設計的駐場劇院表演等非博彩投資，何超瓊稱，集團正籌備明年第三季完成改造位於澳門半島「美高梅澳門」1樓的6萬呎空間，用作具科技元素的會議、獎勵旅遊（MIC）用途。

在路氹項目方面，何超瓊稱，正籌備將10萬呎原用於中介人博彩、 餐飲等用途的地方作大型翻新，並已預留位置「利用上空、起多半座主題式的大樓」，她指已確認了新項目的方向，但目前未方便披露，亦要與政府磋商和申請改建。

何超瓊又指，去年投標已經了解到會有額外投資條款，除了上述翻新和建築工程，集團也在探索「大健康」發展機會，並考慮銀團貸款等融資可能性。她強調公司已錄盈利，相信6家博彩商面對加碼投資都處於穩健狀況。

美高梅去年續牌時獲准增加逾3成至750張，為同業增幅最多，今年上半年業績快速復甦，次季EBITDA 賺17.5億港元，較疫情前同季度更多出20%，兩大綜合度假村暑假人流同樣有望超越疫前，跑贏澳門整體客量恢復步伐。

何超瓊：通關半年將所有演唱會「搶過來」　經濟不穩爭取客人短遊需求

何超瓊稱，自年初通關，不同營運商都在積極帶來更多活動，「短短半年來將所有演唱會搶了過來。我電話好忙，就算不是我們的場舉行，都有朋友問能否有演唱會飛。即使我們沒有大型場館，都在本周成功舉行（台灣樂隊）5月天演唱會。」

中國經濟年內動力轉弱，雖然未對澳門復甦造成大影響，何超瓊承認經濟未來有不穩因素，消費氛圍將受影響，但認為反而是澳門發展時機。何超瓊稱：

以前旅客來到澳門是一日、半日，（行業）未有必要性全民皆兵，打造好多內容，亦未必有意欲留在這裡太長。

現在（經濟轉弱）旅客不是不想食美食、消費、觀光，但可能會說：『我不如去少些歐洲，歐洲機票又不多、又貴了，又不是未去過，巴黎那間Chanel 瞇住眼都識去，其實那些貨在這裡（香港澳門）都買得到。』

我們不能再似以前客人來到才招待，要在他們未來已經積極預約他們，用各種形式、活動去吸引他們，令他們不再視澳門為在最後一個長周末才來的地方。 

何超瓊稱，美高梅正希望持續希不同活動吸引旅客回頭，舉例如善用路氹項目「美獅美高梅」的視覺廣場，與不同藝術家合作，展示不同展品，包括昨日開始展出的葡萄牙藝術家Joana Vasconcelos的藝術裝置《瓦爾基麗迪奥小姐》，「一年不止一、兩個展覽，讓客人不為意來到，都能發展新吸引之處」。

ET財智Talk
【ET財智Talk】金價連跌4周後反彈 值博空間有多大？ 艾德金融文錦輝分析金價、油價走勢及經濟前景

相關文章：

【業績｜濠賭股】美高梅次季EBITDA轉賺、市佔率較疫前大增　大摩：未來60日股價8成機率跑贏（第二版）

【日本旅遊】美高梅國際：美高梅中國於澳門賭場市佔率提升至逾10%　日本大阪賭場明年中後期開始動工

【濠賭股】美高梅向競投賭牌子公司注資48億澳門元　中標後何超瓊任常務董事

記者：麥德銘

港股 博彩 澳門 張藝謀 何超瓊 美高梅中國（02282）
看文章 ・ 賺取 ET Points

hket會員只要做齊報價專區任務並儲夠積分，就可以兌換高達$3000優惠券

立即領取

上一篇文章

【配股潮】碧桂園以股抵債　折讓約15.4%配股予建滔集團　

下一篇文章

【中美關係】美商務部長雷蒙多︰愈來愈多美企反映中國變得不適宜投資　風險太大
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【美股收市】道指收漲292點　納指升1.7%　Tesla漲8%　英偉達升4%創收市新高（不斷更新）
【美股收市】道指收漲292點　納指升1.7%　Tesla漲8%　英偉達升4%創收市新高（不斷更新）
【綠色債券】新綠債傳快將推出　富途專家籲手緊族沽iBond換馬
【綠色債券】新綠債傳快將推出　富途專家籲手緊族沽iBond換馬
【打風消息】熱帶氣旋蘇拉今明兩日橫過南海東北部　天文台︰黃昏發出一號戒備信號　能否如期開學？港股本周有無5日市？
【打風消息】熱帶氣旋蘇拉今明兩日橫過南海東北部　天文台︰黃昏發出一號戒備信號　能否如期開學？港股本周有無5日市？
【阿布泰易手】收購阿布泰的泰國超市Big C　白手興家老闆擁泰姓、卻原來是中國人？
【阿布泰易手】收購阿布泰的泰國超市Big C　白手興家老闆擁泰姓、卻原來是中國人？
【恒指夜期+ADR】夜期收市升202點　滙豐ADR再撲60關（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】夜期收市升202點　滙豐ADR再撲60關（不斷更新）
【中國救市】內銀預告明日開會減按息　交行勢牽頭減存量房貸利率　內房股尾市發力
【中國救市】內銀預告明日開會減按息　交行勢牽頭減存量房貸利率　內房股尾市發力
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款