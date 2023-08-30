▲ 【訪問】何超瓊：美高梅路氹籌建主題式新大樓 持續投資維持訪客新鮮感、「巴黎Chanel瞇埋眼都識去」

美高梅中國 （02282） 董事長及執行董事何超瓊接受本報訪問時稱，去年獲澳門續牌時，集團承諾10年新賭牌期間投資150億澳門元在非博彩項目，隨澳門博彩明年收入有望超越1800億澳門元門檻，已在計劃額外20%或30億澳門元投資額如何運用。何超瓊預告，美高梅投資計劃包括考慮在路氹項目「美獅美高梅」籌建「半幢主題式新大樓」。

去年賭牌續期時，政府列明當澳門市場博彩毛收入於任何一年達1,800億澳門元，牌主須在原有的非博彩投資額加碼20%。以美高梅承諾投150億澳門元，金額可達30億。澳門今年首7個月博彩收入968億澳門元，相當於疫情前約55%，澳門政府、市場均預計明年澳門就能達加碼投資門檻。

明年帶來張藝謀劇場表演 兩大澳門項目翻新工程以萬呎計

美高梅去年已預告2024年帶來由中國導演張藝謀設計的駐場劇院表演等非博彩投資，何超瓊稱，集團正籌備明年第三季完成改造位於澳門半島「美高梅澳門」1樓的6萬呎空間，用作具科技元素的會議、獎勵旅遊（MIC）用途。

在路氹項目方面，何超瓊稱，正籌備將10萬呎原用於中介人博彩、 餐飲等用途的地方作大型翻新，並已預留位置「利用上空、起多半座主題式的大樓」，她指已確認了新項目的方向，但目前未方便披露，亦要與政府磋商和申請改建。

何超瓊又指，去年投標已經了解到會有額外投資條款，除了上述翻新和建築工程，集團也在探索「大健康」發展機會，並考慮銀團貸款等融資可能性。她強調公司已錄盈利，相信6家博彩商面對加碼投資都處於穩健狀況。

美高梅去年續牌時獲准增加逾3成至750張，為同業增幅最多，今年上半年業績快速復甦，次季EBITDA 賺17.5億港元，較疫情前同季度更多出20%，兩大綜合度假村暑假人流同樣有望超越疫前，跑贏澳門整體客量恢復步伐。

何超瓊：通關半年將所有演唱會「搶過來」 經濟不穩爭取客人短遊需求

何超瓊稱，自年初通關，不同營運商都在積極帶來更多活動，「短短半年來將所有演唱會搶了過來。我電話好忙，就算不是我們的場舉行，都有朋友問能否有演唱會飛。即使我們沒有大型場館，都在本周成功舉行（台灣樂隊）5月天演唱會。」

中國經濟年內動力轉弱，雖然未對澳門復甦造成大影響，何超瓊承認經濟未來有不穩因素，消費氛圍將受影響，但認為反而是澳門發展時機。何超瓊稱：

以前旅客來到澳門是一日、半日，（行業）未有必要性全民皆兵，打造好多內容，亦未必有意欲留在這裡太長。 現在（經濟轉弱）旅客不是不想食美食、消費、觀光，但可能會說：『我不如去少些歐洲，歐洲機票又不多、又貴了，又不是未去過，巴黎那間Chanel 瞇住眼都識去，其實那些貨在這裡（香港澳門）都買得到。』 我們不能再似以前客人來到才招待，要在他們未來已經積極預約他們，用各種形式、活動去吸引他們，令他們不再視澳門為在最後一個長周末才來的地方。

何超瓊稱，美高梅正希望持續希不同活動吸引旅客回頭，舉例如善用路氹項目「美獅美高梅」的視覺廣場，與不同藝術家合作，展示不同展品，包括昨日開始展出的葡萄牙藝術家Joana Vasconcelos的藝術裝置《瓦爾基麗迪奥小姐》，「一年不止一、兩個展覽，讓客人不為意來到，都能發展新吸引之處」。

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記者：麥德銘