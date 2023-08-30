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【Bitcoin ETF】Greyscale成功挑戰SEC、實物比特幣ETF有望登場　比特幣急升7%、香港也有概念ETF？

股市 01:21 2023/08/30

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比持幣（Bitcoin）急升7%，升穿28000美元。美國華盛頓法庭上訴小組最新裁決，推翻美國證券交易委員會（SEC）阻止灰度（Grayscale Investments LLC）發行比特幣實物ETF計劃，為首隻直接持有比特幣的ETF發行鋪平道路。

美國SEC已容許投資「比特幣期貨」的ETF掛牌，但Grayscale Investments一直爭取將旗下比特幣實物基金，增設ETF交易平台，惟遭SEC拒批。

Grayscale以外，貝萊德、富達、景順、WisdomTree、VanEck、方舟投資等多家ETF發行商闖關推出同類實物加密幣ETF，都被SEC拒絕，SEC一直指出比特幣市場存在操縱風險。

華盛頓法院在裁決中表示，SEC未能充分解釋為何批准了兩個比特幣期貨 ETP（交易所買賣產品） 上市，但沒有批准 Grayscale 提議的比特幣現貨ETP。在缺乏解釋之下，對同類產品的不同監管處理是非法的。因此，批准Grayscale 的上訴，及撤銷SEC命令。

香港目前僅限比特幣、以太幣期貨ETF掛牌

與美國監管相似，香港目前僅限投資比特幣、以太幣期貨的ETF在香海掛牌，未容許投資現貨的ETF掛牌。

除了比特幣大升外，部分與加密幣採礦相關的證券升幅更誇張，納斯達克掛牌的Marathon Digital Holdings（美：MARA）大升25%，Riot（美：RIOT）、Hut 8 Mining（美：HUT）升16%。

香港方面，由三星發行的三星區塊鏈技術ETF （03171） 持有上述加密幣採礦股份。

相關文章：

【加密貨幣】納斯達克向美國證交會重新提交詳細文件　涉及貝萊德現貨比特幣ETF上市申請

【Bitcoin ETF】證監會批出第三款加密資產ETF　三星首推比特幣期貨主動型 ETF、開支比率低同業一半

【Bitcoin ETF】美國證交會拒絕Grayscale現貨比特幣ETF申請　至今未有現貨ETF成功闖關

記者：譚志偉

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