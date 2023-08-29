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【加密貨幣】比特幣急升5%　美法院推翻SEC　首隻比特幣ETF有望獲准上市

股市 23:37 2023/08/29

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比持幣急升5%，報27370美元，一隻由Grayscale Investments LLC發行的第一隻比特幣交易所買賣基金（ETF），原本遭到美國證券交易委員會（SEC）阻止發行，美國華盛頓法庭一個上訴小組推翻SEC的決定，為首隻比特幣ETF的發行鋪平道路。

Grayscale Investments已獲批准了幾隻關於比特幣期貨的ETF，惟直接投資於比特幣的ETF則未獲SEC批准，理由是存在市場操縱風險。

法院在裁決中表示，委員會未能充分解釋為什麼批准了兩個比特幣期貨 ETP（P指Product，產品） 上市，但沒有批准 Grayscale 提議的比特幣 ETP。在缺乏解釋之下，對同類產品的不同監管處理是非法的。因此，批准Grayscale 的上訴，及撤銷SEC命令。

6月，在貝萊德的帶領下，多間資產管理公司例如富達、景順、WisdomTree、VanEck、方舟投資等，均申請及重新申請比特幣ETF。

【加密貨幣】納斯達克向美國證交會重新提交詳細文件　涉及貝萊德現貨比特幣ETF上市申請

記者：譚志偉

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