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【業績｜醫藥股】復星醫藥上半年收入微升不足1%　純利增15.7%

股市 23:15 2023/08/29

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【業績｜醫藥股】復星醫藥上半年收入微升不足1%　純利增逾15%

復星醫藥 （02196） 上半年收入按年微升0.2%至213.2億元（人民幣，下同），期內純利按年升15.7%至17.8億元，復星醫藥周二收報19.42元，升2.2%。

按業務劃分，製藥板塊仍然是主要收入來源，上半年收入按年升11.6%至159.2億元，佔總收入佔比由67.06%升至74.69%；醫療器械與醫學診斷業務收入按年跌45.1%至22.15億元，佔總收入佔比亦由去年同期18.96%跌至10.39%；醫療健康服務收入按年升7.2%至31.27億元，佔總收入佔比則升至14.67%。

公司又提到，純利下跌由要由於（1）抗疫產品收入顯著下降，但期內仍有團隊和醫學、市場等費用；（2）附屬公司Gland Pharma因美國市場競爭加劇以及部分產線停產升級等因素導致經營業績按年下跌；（3）美元加息、升值等因素導致的財務費用增加和滙兌損失；（4）人力成本增加，新併購公司的影響及擬併購項目諮詢費用等影響，管理費用按年增加3.81萬元；以及公司保持對創新藥及生物類似藥的投入和研發費用按年增加3.07億元。

集團展望，下半年將加強創新研發，拓展國際市場，圍繞存在較大未滿足需求的治療領域產品，持續打通線上線下一體化。

截至今年6月底，公司總債務佔總資產比率為29.05%，較去年年底27.18%上升了1.87個百分點。

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編輯：葉志偉

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