▲ 【業績｜鋰業股】贛鋒鋰業上半年純利按年跌19% 毛利率狠跌至22.8%

贛鋒鋰業 （01772） 上半年收入按年升26.5%至181.1億元（人民幣，下同），但純利按年跌19%至58.8億元，主因營業成本大幅上升導致毛利下降。贛鋒鋰業不派中期息。

期內，金屬鋰和鋰化合物收入按年升14.1%至136.9億元，鋰電池收入升1.2倍至40.7億元。整體毛利率為22.8%，較去年同期跌37.7個百分點，主因金屬鋰和鋰化合物的毛利率大跌44.3個百分點至24.2%。

集團指，上半年由於鋰行業市場需求波動、鋰電下游客戶庫存水平控制等因素，公司的鋰化工板塊產品的整體產銷量水平受到一定影響。今年下半年，公司將繼續把穩健經營和風險控制放在首位，在確保風險可控以及有足夠客戶需求的情況下，進行鋰化工板塊產能擴建，有效進行庫存管理。

展望未來，集團將持續獲取全球上游鋰資源、提高處理加工設施的產能，並會持續發展鋰電池板塊及鋰電池回收業務等。

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編輯：袁諾曦