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【業績｜航運股】中遠海控上半年純利按年跌逾74%　派息銳減72%至0.51元人民幣　

股市 22:40 2023/08/29

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中遠海控 （01919） 公布，上半年收入按年急跌56.4%至918.4億元（人民幣，下同），期內純利按年跌74.5%至165.6億元。公司繼續維持約50%派息率，但中期息由去年同期2.01元，銳減至今年中期僅0.51元，跌幅達72%。

中遠海控周二收報7.7元，升1.6%。

上半年集裝箱航運業務收入按年跌57.4%，至88.28億元，為主要收入來源。該業務期內所有航線貨運量均出現下跌，以跨太平洋航線跌幅最大，貨運量按年跌14.5%，中國大陸亦按年跌10.6%。

集團指，展望下半年，既看到中國經濟穩步復甦、歐美主幹航線運價反彈、環保新規推動老舊船舶出清帶來的機遇，也時刻關注全球經貿格局演變、歐美地
區通脹壓力、新造船集中交付等挑戰。

相關文章：

【航運股】中遠海運國際升近2%　上半年溢利增1倍　派息0.225元、股息率達10厘

【業績｜航運股】東方海外曾插13%　派息銳減86%至約6.7元、結束超高股息周期　半年收入跌59%

編輯：葉志偉

港股 貨運量 經濟 派息 純利 中遠海控（01919） 航運股 航運 中國
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