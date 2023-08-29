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【業績｜航運股】中遠海控上半年純利按年跌逾74% 派息銳減72%至0.51元人民幣
股市 22:40 2023/08/29
中遠海控 （01919） 公布，上半年收入按年急跌56.4%至918.4億元（人民幣，下同），期內純利按年跌74.5%至165.6億元。公司繼續維持約50%派息率，但中期息由去年同期2.01元，銳減至今年中期僅0.51元，跌幅達72%。
中遠海控周二收報7.7元，升1.6%。
上半年集裝箱航運業務收入按年跌57.4%，至88.28億元，為主要收入來源。該業務期內所有航線貨運量均出現下跌，以跨太平洋航線跌幅最大，貨運量按年跌14.5%，中國大陸亦按年跌10.6%。
集團指，展望下半年，既看到中國經濟穩步復甦、歐美主幹航線運價反彈、環保新規推動老舊船舶出清帶來的機遇，也時刻關注全球經貿格局演變、歐美地
區通脹壓力、新造船集中交付等挑戰。
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編輯：葉志偉
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