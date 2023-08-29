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【業績｜電力股】龍源電力上半年多賺逾18%　風電及光伏發電淨利潤增加

股市 21:55 2023/08/29

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龍源電力 （00916） 公布，今年上半年收入按年跌8.4%至198.5億元（人民幣，下同），純利按年增長18.3%，至51.2億元，主要由於風電和光伏發電分析淨利潤增加。龍源周二收報6.16元，升3.7%。

公司指，上半年收入增加主要由於（1）風電售電量按年增加；（2）而且上半年無特許權項目建設收入；（3）火電分部售電量按年下跌；（4）及煤炭銷售量及銷售單價按年減少所致；（5）以及光伏發電分部售電量按年上升。

今年上半年，公司所有發電業務平均上網電價為457元每兆瓦時，較去年同期每兆瓦時478元為低。

集團指，上半年新增投產36個項目，當中包括4個風電項目及32個光伏項目。上半年累計發電量3975萬兆瓦時，按年增加9.5%，當中風電發電量按年升9.6%，平均利用小時數為1271小時，按年提高98小時；火電發電量則按年跌4.6%；光伏等其他可再生能源發電量按年急升96.8%。

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編輯：葉志偉

港股 發電量 電力 電力股 銷售 龍源電力（00916）
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