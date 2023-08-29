【小心騙案】金管局提醒市民小心「冤鬼」騙徒　數碼KEY睇緊啲

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金管局不時透過社交媒體提醒市民大眾要小心騙案，好好保護個人及信用卡資料。其實，騙徒就好似「冤鬼」無處不在，無分國度、無時無刻都「冤」住巿民。適逢盂蘭節，金管局在社交平台推出一系列「冤鬼」帖文，希望以有趣手法提醒市民大衆提高警覺，慎防詐騙，同時時刻保護好個人密碼，不要胡亂撳超連結，提高防騙及網絡安全意識。首則帖文已於昨日（8 月 28 日）在金管局的 Facebook 及 Instagram 專頁發布，其餘帖文將會 在未來兩星期陸續推出。特別預告今日（8 月 29 日星期二）夜上盂蘭節特備節目將會於金管 局 Facebook 及 Instagram 專頁播放，挑戰大家膽 量，敬請密切留意！ 另外，金管局亦啟動大型 宣傳活動，推出 《2023 版- 數碼KEY睇緊啲，撳 LINK 前要三 思！》的電視及電台宣傳片，重申銀行及主要大型商戶已經承諾不會經即時電子訊息傳送超 連結要求提供信用卡和個人資料。宣傳片於今天（8 月 29 日）在電子傳媒啟播。

此外，為進一步提醒市民大眾在撳 LINK 前要三思，金管局亦會推出以「食人花」及「捕獸器」 為設計意念的平面及電子海報。當手機持有人伸手撳 LINK 時，手機會變身為「食人花」及 「捕獸器」，比喻附有超連結的釣魚訊息的潛 在巨大風險。這些宣傳片/海報稍後會於公共交通工具及電子屏幕登場。

記者：譚志偉