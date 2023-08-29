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【業績︱物管】碧桂園服務：從未擔保碧桂園債務　CFO評楊惠妍捐股：「沒有情懷是很難理解」

股市 21:28 2023/08/29

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【業績︱物管】碧桂園服務：從未為碧桂園作債務擔保方　回應楊惠妍捐股行動、稱「沒有情懷是很難理解」

隨碧桂園 （02007） 陷入財困，市場擔心同系的碧桂園服務 （06098） 將受影響。碧桂園服務表示，沒有將現金存款為關聯地產兄弟公司作債務擔保方，必要時也會適當縮減不必要的關聯交易，而且公司目前也無融資計劃。

截至6月底止，碧桂園服務手持現金及現金等價物125.4億元（人民幣，下同）。首席財務官黃鵬表示，除了1.6億元用於票據、 保函、投標保證金等之外，其他資金及存款不存在抵押、將現金存款為關聯地產兄弟公司作債務擔保方的情況，「期末沒有，期內也沒有發生，未來也不會發生」。

黃鵬又指，物業聯方的風險不是集團直接的風險，公司會做好乙方的角色，配合甲方保交樓，協助兄弟公司化解風險和輿情。同時， 也會嚴格遵守法律底綫，確保兩家公司業務和財務的獨立，不會做任何利益輸送行為。至於外界擔心應收賬款的問題，集團會依法依規處理，也不會無限做無法收費但又提供服務，公司會轉變服務的方式，也能用其他的方式來解決好服務，必要時甚至會適當地縮減一些不必要的關聯交易服務。

碧服CFO： 楊惠妍捐股深思熟慮

早前主席兼控股股東楊惠妍突然向家族基金捐碧服兩成股份做慈善。黃鵬指，捐股是楊主席深思熟慮後的決定，她及其家族至今已堅持了長達26年100多億元的公益長跑，形容如果「沒有情懷是很難理解」。

問及行業前景，管理層形容，物管是永續、剛需的服務行業，也是有淨現金流的行業，認為現時公司的現金流狀況「綽綽有餘」去支持正常經營，故目前沒有融資計劃，但有分紅及回購安排。同時，公司會著手收回一些投資、處理沉澱資產及加強應收帳款，且公司的業務有一些預繳、預收項目，均會改善現金流。

另外，集團會「修練內功」，除了要突破一些能力才使用收併購，否則集團會以內生增長為主，固本培元。

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編輯：袁諾曦

港股 碧桂園（02007） 碧桂園服務（06098）
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