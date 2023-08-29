【新華保險業績】新華保險半年多賺9%　投資收益率3.7%　跌0.5個百分點

新華保險 （01336） 公布截至6月底止半年業績，收入489.51億元（人民幣，下同），按年跌4.5%，純利99.78億元，升8.6%。

新華保險投資資產增8.8%至1.26萬億元，年化總投資收益率3.7%，下跌0.5個百分點。保險服務收入265.93億元，跌6.5%，保險服務費用175.9億元，升1%，再保險合同資產99.68億元，跌5.9%，保險合同負債1.10億元，增9%，退保率1.1%，增1個百分點。

保險業務方面，原保險保費收入1,078.51億元，按年增長5.1% ，其中，長期險首年保費 338.59億元，增長14.8%； 續期保費715.52億 元，增長1.9%。公司內含價值2,664.79億元，較上年末增長4.3%；上半年新業務價值24.74億元， 按年增長17.1%。

新華保險指，個人壽險業務13個月繼續率為89.2% ，同比提升4.9個百分點； 25個月繼續率為79.0% ， 同比下降3.7個百分點。2023年1至6月退保率為1.1%。

資產管理業務方面，總投資收益218.99億元，按年增1.5%，年化總投資收益率3.7%。

記者：譚志偉