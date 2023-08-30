【奢華品味】鐘表展及名表薈萃9月舉行雲集全球頂級名表

第42屆香港鐘表展及第11屆國際名表薈萃將於9月5至9日於會展舉行，匯集全球700多家、來自17個國家及地區的展商，展出各款貴價腕表。國際名表薈萃將於最後兩天展期，即9月8至9日開放予業內及公眾人士入場，屆時公眾將可一睹名表真容。香港貿發局副總裁張淑芬表示，香港鐘表展是一站式集合鐘表生產零件、包裝等採購貿易的大型展覽，今年加入「國潮」新元素和迎來希臘和杜拜的展商，相信能為業界帶來更多商機。

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首設「國潮」主題推介國產鐘表

香港鐘表展及國際名表薈萃由香港貿易發展局、香港表廠商會有限公司及香港鐘表業總會合辦，今年將有全球超過700家、來自17個國家及地區的展商參展，而國際名表薈萃將於最後兩天展期開放予業內及公眾人士入場，讓公眾也能一睹名錶的真身。張淑芬表示，香港是僅次於瑞士的腕表出口地，也是全球最大的入口地，去年香港的鐘表出口總值就達到548億元，鐘表出口指數也由今年首季的47.5微升至第二季的48.8，反而出口商對前景展望有所好轉。

她指很多鐘表買家在疫情期間無法來港，相信疫後首辦的第42屆香港鐘表展會吸引全球大量買家到場：「香港鐘表展譽滿全球，一直是業界爭取訂單及建立商脈的有效平台。貿發局一直推陳出新為香港鐘表展加入新元素，今年展品更趨多元化，全面配合行業採購所需。今年更會迎來新參展的希臘及杜拜展商，並設有廣東、廣州及台灣展館等，為業界締造商機。」

▲ 香港貿發局副總裁張淑芬表示，香港鐘表展譽滿全球，一直是業界爭取訂單及建立商脈的有效平台，今年新增「國潮」主題，希望為業界締造更多商機。

國際名表薈萃今年繼續設有World Brand Piazza、潮流時尚、巧匠瑰寶、華麗歐陸及智能手表共5大主題專區，呈獻130多個來自法國、瑞士、意大利、美國等地的知名鐘表品牌及設計師系列。大會今年新增「國潮」主題，將有多位中國內地製表師展示多款糅合中華文化元素及精湛工藝的腕表，例如獨立製表師馬旭曙將展示其代表作品腕表「北京星空」，曾獲第一屆中國藍光杯．漳州鐘表設計大賽銀獎；另一製表師魏廣文則帶來仿製乾隆中後期經典廣通樣式的「廣鐘」，鐘身可以三面開窗並每小時報樂，報樂聲響時會出現各式轉花，甚具欣賞價值。

環球經濟不穩或影響貴價腕表需求

身兼香港表廠商會副會長，高頓斯有限公司副總裁周宛賢表示，該公司一方面是香港本地表廠，同時也代理多款瑞士腕表品牌，所以今屆香港鐘表展會多開幾個攤位「分散投資」，增加面向客戶的機會。她指今年是疫後首辦的香港鐘表展，預期會吸引大量的國際鐘表業買家，但就坦言如俄烏戰爭、疫情、環球經濟不穩等多種因素都影響到銷情，因此不敢說能比疫情期間有更好的生意額，認為能做到平手應該不錯。她坦言不少人視瑞士高級腕表是保值工具，但就算是具備財力的收藏家，近年也開始把一些收藏流到二手市場，因此她預計至少要明年第3季才會回復景氣。

▲ 高頓斯有限公司副總裁周宛賢表示，環球經濟不穩等多種因素都影響貴價腕表銷情，預計至少要明年第3季才會回復景氣。

代理多款中國鐘表品牌的新達代理有限公司董事長孫大為表示，雖然在高級名表領域都是瑞士的品牌，但其實全球有6成的手表機芯是在中國生產的，中國鐘表品牌在低價及中高價腕表市場其實有很大的優勢。他指中國的鐘表技術並不比其他國家差，直言「美國的太空人升空時也是用瑞士腕表，但中國太空人用的是國產品牌的太空表」，只是中國的鐘表品牌知道仍要用更多時間去提升品牌形象，但在「輕奢華」水平的腕表市場已經開始站穩陣腳。

「近年開始吹起『國潮』風氣，很多中國年輕人都開始購買中國品牌的腕表。除了自50年代就開始經營的老品牌外，近年也有不少年輕中國鐘表品牌出現，並受到中國年輕一代追捧。」他指中國鐘表業正經歷由OEM、ODM代工轉型為自主品牌的階段，而是次香港鐘表展新增的「國潮」主題，就名正言順地向業界和公眾介紹中國品牌的腕表，希望能提升市場知名度。他認為在環球經濟不景下，貴價名表的需求或會下降，輕奢華的腕表對市場有一定吸引力，有助這些國產品牌在市場站穩陣腳。

▲ 新達代理有限公司董事長孫大為表示，近年有不少年輕中國鐘表品牌出現並受到中國年輕一代追捧，是次鐘表展新增「國潮」主題就名正言順地向業界和公眾介紹中國品牌腕表。

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本報記者：李智賢

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