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【文青商機】K11 MUSEA 銷售創新高  較疫前急升120%

商業 13:00 2023/08/30

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以「文化商圈」為商業模式的K11 MUSEA及K11 Art Mall，兩個場館均創開業以來人流新高，整體銷售重返歷史高位。K11 MUSEA整體銷售較疫情前躍升120%，「文化商圈」亦成功吸納大量高端客戶，讓高端品牌銷售較疫情前飈升260%。此外，K11 MUSEA及K11 Art Mall均有超過三成商戶銷售額創開店以來歷史新高。

【奢華品味】鐘表展及名表薈萃9月舉行雲集全球頂級名表

K11 MUSEA及K11 Art Mall 暑期表現強勁，在旅遊業復甦及K11文化生態圈吸引下表現一支獨秀，整體銷售表現遠超疫情前，其中的KLUB 11最高消費群組黑卡會員活躍人數，亦即每年需於場內消費至少30萬港元，有關人數亦比疫情前急升210%，過去12個月總消費金額更高達約11億港元。「文化商圈」除了吸引大量高端客戶及人流，亦令優質品牌傾向落戶K11，如K11 MUSEA出租率一直長期處於高水平達98%。

三成商戶銷售額創開店以來歷史新高

各項活動帶動破紀錄人流及銷售額，K11 MUSEA及K11 Art Mall均有超過三成商戶銷售額創開店以來歷史新高，橫跨餐飲、零售及娛樂等不同類別。K11 MUSEA將於第四季再接再厲，推出更多精彩文化藝術活動，其中Digital Art Fair將於10月於K11 MUSEA舉行，為該展覽首次在九龍區舉行。Digital Art Fair為全球著名數碼藝術展覽，並與蘇富比舉辦數碼藝術拍賣，本年焦點將落於特別策劃之AI藝術區最新項目，探索科技與藝術的結合。K11集團將繼續推出不同種類文化藝術活動及提升商戶組合，展望本年度人流及總銷售額將持續向好。

【旅遊旺季】載客1400萬人次　阿聯酋航空迎來最繁忙夏日

責任編輯：李智賢

《ET贏商有計》每集請來香港企業品牌，分享營商Tips。

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