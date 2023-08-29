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平保上半年少賺1% 毎股中期息增至0.93元人幣

股樓投資 20:33 2023/08/29

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內險股中國平安(02318) 公布上半年業績。集團盈利按年下跌1%至698.4億元人民幣 ，同時派發中期股息每股0.93元人民幣，按年增長1.1%。今年上半年，壽險及健康險業務新業務價值259.6億元人民幣，按年增長32.6%；代理人渠道產能大幅提升，人均新業務價值同比增長94.3%；銀保渠道得益於深化與平安銀行的獨家代理模 式「新優才」隊伍，新業務價值同比大幅增長174.7%。

渣打7億美元 出售全球航空融資租賃業務  詳情請看【下一頁

【青姐話】恨鐵不成鋼 一浪低一浪

青姐話
【青姐話】恨鐵不成鋼 一浪低一浪

財產保險業務方面，上半年平安產險保險服務收入同比增長7.8%，整體承保綜合成本率達98%； 其中車險業務承保綜合成本率97.1%。平安產險「平安好車主」APP作為中國最大的用車服務APP，截至今年6月註冊用戶數突破1.86億，累計綁車車輛突破1.25億 ；6月當月活躍用戶數突破3,578萬。

銀行業務方面，平安銀行(深：000001) 上半年實現淨利潤253.87億元人民幣，按年增長 14.9%；同期不良貸款率 1.03%，較年初下降0.02個百分點 ；撥備覆蓋率291.51%，較年初上升1.23個百分點。 集團補充，平安銀行零售業務總體實現穩健增長。截至今年6月管理零售客戶資產(AUM) 38,640.24億元人民幣，較年初增長7.7%；個人存款餘額11,474.81億元人民幣，較年初增長10.9%。

比亞迪電子上半年多賺1.4倍 另158億人幣收購內地資產詳情請看【下一頁】  

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撰文 : 李尚毅

中國平安（02318） 港股

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