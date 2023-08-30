【Google Cloud 2023】Google擴大生成式AI佈局　文書助手Duet AI引入Google Meet

Google繼續針對生成式AI熱潮，公布一系列新產品與服務，在美國三藩市舉辦「Google Cloud Next '23」大會，就針對旗下雲端服務加強部署。

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雖然Google早前面對開發ChatGPT的OpenAI與微軟（Microsoft）聯手搶攻AI市場，曾被指稍顯落後，初時公布生成式AI聊天機械人Bard，在回答韋伯太空望遠鏡問題時失誤，更導致母公司股價暴跌。不過Google連月來開展反擊戰，持續針對企業級服務，擴大生成式AI技術佈局，包括支援開發者創建適用於各類場景的服務「Vertex AI」、協助加快完成各種文書工作任務的「Duet AI」等，積極擴展生態系統。

Google在5月宣布更新Workspace服務，以自動生成式人工智能「Duet AI」幫助提升工作效率。據Google Workspace產品副總裁Kristina Behr透露，至今已有超過一百萬名用戶使用Duet AI及Workspace服務。

Kristina Behr表示，是次Google Cloud Next '23大會將公布Duet AI在Google Meet的更新包括：

AI幫忙寫筆記

Duet Al將會幫助在視像通話期間take notes寫筆記，並且在完call後發送會議摘要，以及自動翻譯18種語言的字幕：

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與Duet Al聊天，詢問錯過了的對話

透過Google Chat中的Duet Al，用戶可以直接查詢獲取空間中共享文檔的摘要以及補上錯過了的對話。Google亦更新用戶界面，增強搜索功能並提新的快捷方式，助用戶掌握對話的最新情況。

此外，早在去年6月，Google就推出了文本生成圖像AI工具「Imagen」，可以透過解析用家所輸入的文字而生成寫實的圖像。在是次大會上，亦公布了關於Imagen工具的新功能。Imagen模型在更新後，將顯著提高生成圖像的質量，以及提供風格調整（Style Tuning）功能：

其客戶還可以藉此服務，快速產生10種參考影像，用於品牌宣傳及產品設計等。

記者：張寶燕

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