  • 30°C
香港時間 : 2023830日 (週三) 11:05
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

即時新聞
財經
理財
科技
中國
國際
商業
大灣區
ESG
移民百科
博客
TV

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【Google Cloud 2023】Google擴大生成式AI佈局　文書助手Duet AI引入Google Meet

科技 10:02 2023/08/30

分享：

分享：

Google繼續針對生成式AI熱潮，公布一系列新產品與服務，在美國三藩市舉辦「Google Cloud Next '23」大會，就針對旗下雲端服務加強部署。

【Google Cloud 2023】Google下月啟用A3超級電腦　推新一代Cloud TPU　提升AI訓練推論能力

雖然Google早前面對開發ChatGPT的OpenAI與微軟（Microsoft）聯手搶攻AI市場，曾被指稍顯落後，初時公布生成式AI聊天機械人Bard，在回答韋伯太空望遠鏡問題時失誤，更導致母公司股價暴跌。不過Google連月來開展反擊戰，持續針對企業級服務，擴大生成式AI技術佈局，包括支援開發者創建適用於各類場景的服務「Vertex AI」、協助加快完成各種文書工作任務的「Duet AI」等，積極擴展生態系統。

Google在5月宣布更新Workspace服務，以自動生成式人工智能「Duet AI」幫助提升工作效率。據Google Workspace產品副總裁Kristina Behr透露，至今已有超過一百萬名用戶使用Duet AI及Workspace服務。

Kristina Behr表示，是次Google Cloud Next '23大會將公布Duet AI在Google Meet的更新包括：

AI幫忙寫筆記

Duet Al將會幫助在視像通話期間take notes寫筆記，並且在完call後發送會議摘要，以及自動翻譯18種語言的字幕：

點擊圖片放大
+3
+2

與Duet Al聊天，詢問錯過了的對話

透過Google Chat中的Duet Al，用戶可以直接查詢獲取空間中共享文檔的摘要以及補上錯過了的對話。Google亦更新用戶界面，增強搜索功能並提新的快捷方式，助用戶掌握對話的最新情況。

此外，早在去年6月，Google就推出了文本生成圖像AI工具「Imagen」，可以透過解析用家所輸入的文字而生成寫實的圖像。在是次大會上，亦公布了關於Imagen工具的新功能。Imagen模型在更新後，將顯著提高生成圖像的質量，以及提供風格調整（Style Tuning）功能：

其客戶還可以藉此服務，快速產生10種參考影像，用於品牌宣傳及產品設計等。

記者：張寶燕

三星兩款新摺機Galaxy Z Flip5、Galaxy Z Fold5已正式登場，想了解更多這款新手機，即睇記者實測：

專題影片
【ETech快訊】首爾直擊 三星新摺機Galaxy Z Flip5、Galaxy Z Fold5 搶先上手實試

【Samsung新摺機】Galaxy Z Fold5最少摺到20萬次？　上手試玩新操作功能、瘦身版S Pen

【Samsung新摺機】首爾直擊Samsung Galaxy Z Flip5　新功能重點一覽（附電訊商出機價格比拼）

《ET贏商有計》每集請來香港企業品牌，分享營商Tips：

ET贏商有計
【ET贏商有計】婚紗店只賣不租 瞄準市場缺口突圍
開啟hket App，閱讀全文

相關文章

【監管AI】美國召開AI閉門論壇　料Elon Musk與朱克伯格同場現身
2023/08/29
【監管AI】美國召開AI閉門論壇　料Elon Musk與朱克伯格同場現身
【平板電腦】Redmi Pad SE香港上市　售999元起
2023/08/29
【平板電腦】Redmi Pad SE香港上市　售999元起
【新機情報】motorola edge 40支援68W快充　10分鐘完成充電
2023/08/29
【新機情報】motorola edge 40支援68W快充　10分鐘完成充電
【最暢銷手機】哪款手機全球最受歡迎？　Android陣營由平價入門機領先
2023/08/29
【最暢銷手機】哪款手機全球最受歡迎？　Android陣營由平價入門機領先

你可能感興趣

【監管AI】美國召開AI閉門論壇　料Elon Musk與朱克伯格同場現身
12:00 2023/08/29
【監管AI】美國召開AI閉門論壇　料Elon Musk與朱克伯格同場現身
【平板電腦】Redmi Pad SE香港上市　售999元起
14:01 2023/08/29
【平板電腦】Redmi Pad SE香港上市　售999元起
【新機情報】motorola edge 40支援68W快充　10分鐘完成充電
16:37 2023/08/29
【新機情報】motorola edge 40支援68W快充　10分鐘完成充電
手機Apps 科技產品 雲端 人工智能 機械人 Google 香港

下一篇文章

【Google Cloud 2023】Google下月啟用A3超級電腦　推新一代Cloud TPU　提升AI訓練推論能力
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【監管AI】美國召開AI閉門論壇　料Elon Musk與朱克伯格同場現身
【監管AI】美國召開AI閉門論壇　料Elon Musk與朱克伯格同場現身
【新機情報】motorola edge 40支援68W快充　10分鐘完成充電
【新機情報】motorola edge 40支援68W快充　10分鐘完成充電
【Google Cloud 2023】Google下月啟用A3超級電腦　推新一代Cloud TPU　提升AI訓練推論能力
【Google Cloud 2023】Google下月啟用A3超級電腦　推新一代Cloud TPU　提升AI訓練推論能力
【Android 14】Android 14擬搭載衛星通訊　採用Garmin服務
【Android 14】Android 14擬搭載衛星通訊　採用Garmin服務
【最暢銷手機】哪款手機全球最受歡迎？　Android陣營由平價入門機領先
【最暢銷手機】哪款手機全球最受歡迎？　Android陣營由平價入門機領先
【平板電腦】Redmi Pad SE香港上市　售999元起
【平板電腦】Redmi Pad SE香港上市　售999元起
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款