【業績｜新能源車】蔚來ADS盤前跌5%　第二季毛利率重挫　仍力谷第三季出貨

▲ 【業績｜新能源車】蔚來第二季經調整虧損擴大1.4倍至55億人幣 遜預期

蔚來汽車 （09866） 公布第二季業績，由於季內新能源車減價戰，市場關注毛利率，蔚來指，第二季毛利率由去年第二季的16.7%，大跌至6.2%，惟比第一季的5.1%回升，加上收入下跌及虧損惡化，蔚來ADS盤前跌5%，報10.41美元。

蔚來次季收入87.7億元（人民幣，下同），低於市場預期的91.5億元，按年跌14.8%，按季跌17.8%。經調整虧損54.5億元，按年增1.4倍，按季增31.2%，預期為虧損47.3億元。列賬虧損60.6億元，按年升1.2倍，按季增27.8%；每股ADS虧損3.7元。

蔚來季內交付量23520輛，按年減少24.2%，按季減少6%。汽車銷售額71.9億元，按年跌24.9%，按季跌22.1%。研發支出33.4億元，按年增55.6%，按季升8.7%，連續三個季度突破30億元。

第三季交付和營收指引為歷史最高

蔚來預估，第三季交付指引介乎5.5萬至5.7萬輛，較去年同期增長約74%至80.3%。營收指引介乎189億至195億元，較去年同期增長約45.3%至50.1%，為歷史最高交付和營收指引。

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記者：伍鍵文