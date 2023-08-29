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【著數優惠】海洋公園水上樂園新套票優惠低至63折 特定會員$1體驗映灣小屋

理財智慧 18:17 2023/08/29

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海洋公園水上樂園開幕兩週年，推出多重優惠及兩款新套票，包括全新套票組合及全年會員獨家專享禮遇，購買入場門票送價值120元儲物櫃或園內餐飲優惠，售價低至63折，優惠期至2023年10月31日。每次交易限購4套。

【搶鹽潮】港府：食鹽足夠全港市民約一個月用 沒科學證據顯示進食碘能預防輻射，詳見【下一頁

優惠套票詳情：

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門票種類有效期原價優惠價
水上樂園週年優惠 套票（儲物櫃）， 包括： • 一張成人門票 （指定日期） • 同日享用一個標準 儲物櫃之服務（價 值港幣 120 元）即日起至 2023 年 8 月 31 日港幣 718 元港幣 478 元
2023 年 9 月 1 日至 10 月 31 日 （9 月 2 日及 9 日除外）港幣 680 元港幣 428 元（星期六、日及 公眾假期） 港幣 328 元（星期一至五）
2023 年 9 月 2 日及 9 月 9 日港幣 680 元港幣 598 元
水上樂園週年優惠 套票（餐飲）， 包括： • 一張成人門票 （指定日期） • 餐飲優惠券（價值 港幣 120 元）2023 年 9 月 1 日至 10 月 31 日 （9 月 2 日及 9 日除外）港幣 680 元港幣 428 元（星期六、日及 公眾假期） 港幣 328 元（星期一至五）
2023 年 9 月 2 日及 9 月 9 日港幣 680 元港幣 598 元

【裝修設計】三口子居259平方呎 25萬元締造閣樓私人空間，詳見【下一頁

另外，全年Go Splash會籍或全年Go Splash Lite會籍，將會獲贈總值90元的餐飲電子優惠券，10月31日到期。同時，更可由 9 月 1 日至 10 月 31 日#期間指定日子，以1元體驗水上樂園映灣小屋之二人用叢林小舍（原價650元）。

#推廣期：2023 年 9 月 1 日至 10 月 28 日；適用日期： 2023 年 9 月 1 日至 10 月 31 日的星期五、六、日及公眾假期。名額有限，先到先得。受特定條款及細則約束。

 

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撰文 : 陳美鳳

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