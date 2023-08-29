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【業績｜餐飲股】海底撈半年純利急飈30倍至逾22億人幣、不派息　平均翻檯率升至3.3次

股市 19:12 2023/08/29

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【業績｜餐飲股】海底撈半年純利急飈30倍至逾22億人幣、不派息　平均翻檯率升至3.3次

已發盈喜的海底撈 （06862） 公布，上半年純利為22.6億元（人民幣，下同），按年飈29.8倍， 不派中期息。海底撈指，集團將持續提升海底撈就餐體驗，繼續創新及新技術方面的投入，例如繼續優化、研發我們的業務管理系統、智慧餐廳技術，以及策略性地尋求收購優質資源，進一步豐富餐飲業務形態和顧客基礎。

受惠中國總體消費市場呈現恢復態勢，消費者店內就餐意願明顯增強，海底撈餐廳運營狀況得到顯著改善和提升。期內，收入為188.9億元，按年升24.6%。而海底撈餐廳經營收入升25.4%至179.4億元，主因海底撈餐廳客流量增加，以及「硬骨頭」計劃下部分先前關停門店重開後，餐廳數目同比增加。

另外，期內外賣業務收入按年升5.2%至4.7億元，主因提供外賣配送服務的門店數量增加。

截至6月底止，海底撈餐廳總數為1382間，按年增加50間，，其中1,360家位於中國大陸地區，22家位於港澳台地區。上半年平均翻檯率為每天3.3次，去年同期為每天2.9次，而同店翻檯率為每天3.5次，不過，顧客人均消費則由105元略降至102.9元。

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編輯：袁諾曦

港股 海底撈（06862） 餐廳
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