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【業績︱中概股】拼多多次季收入按年升66%勝預期　開市升17%

股市 21:58 2023/08/29

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拼多多（美：PDD）公布，截至今年6月底止第二季度，收入按年增長66%至522.8億元（人民幣，下同），遠高於市場預期432.8億元；期內美國通用會計准則淨利潤按年增長47%至131.1億元，每股經調整純利為9元，遠高於去年6.22元。

拼多多股價在季績公布後開市急升，暫升17%，報94.68美元。

集團指，上半年線上營銷服務及其他收入為379.3億元，按年增長50%，期內交易服務收入按年大增1.3倍，至143.5億元。

公司執行董事兼聯席首席執行官趙佳臻表示，公司在上個季度建立了「百億生態」專項，將平台資源優先向優質商戶和商品傾斜。該專項正帶領平台中小企業和優質商家提質增效，進而帶動平台整體服務效率與品質的提升。

此外，集團加碼研發投入，今年第二季度研發投入逾27億元，創歷史新高，去年同期為26.1億元。

開市追揸沽
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編輯：葉志偉

美股 拼多多（美：PDD） 編輯 純利 美元 人民幣
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