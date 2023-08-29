【業績｜1288】農行：有序調整存量按息有利銀行平穩經營　政策方案明確後抓緊制訂操作細則

農行 （01288） 副行長林立在業績發布會上表示，近期央行明確指導商業銀行有序調整存量個人住房貸款利率，該行認為這有利於減輕部分存量居民住房貸款客戶的財務成本負擔，也有利於商業銀行平滑提前還款的壓力，有利於平穩經營。

林立續稱，在有關政策方案明確後，該行將抓緊制訂具體操作細則，加緊系統改造、調整等方面工作。作為國有大行，堅持房住不炒定位。

對於該行下半年淨息差走勢，行長付萬軍表示，綜合考慮國內經濟復甦趨勢，監管部門引導降低實體經濟融資成本導向，包括今年兩度下調LPR推動存量貸款重定價，以至下一步後續可能面臨個人存量住房按揭貸款利率調整等因素的影響，預計下半年銀行業的淨息差仍存在一定下行壓力。

付萬軍指，該行下半年穩定淨息差水平工作，包括持續優化信貸結構，進一步加大農戶、普惠等領域的信貸投放，續鞏固上半年該行個人領域貸款增量增速領先的優勢；強化量價協同管理；不斷夯實存款發展基礎。受益於存款利率市場化調整機制作用的持續釋放，預計後續存款成本壓力會得到一定緩解。該行有信心繼續保持存款成本的比較優勢。

管理層：未來分紅將保持穩定

董事會秘書韓國強表示，農行未來分紅具有長期穩定基礎，分紅水平仍將繼續保持穩定。他說內地商業銀行淨利潤主要用以補充核心一級資本及用於向股東分紅，並通過資本的槓桿作用再次作用於實體經濟，短期看，利潤增速有所放緩，但未來隨着經濟復甦向好，以及支持政策陸續落地，盈利前景仍然樂觀。

韓續指，農行當前撥備餘額是8768億元人民幣，有紮實的財務基礎。農行核心一級資本充足率目前為10.4%，未來彈性空間比較大，隨着資本新規實施，預計農行風險加權資產會降低，這有助於提高核心一級資本充足率，另一方面，目前該行風險加權資產佔總資產比率是57.2%，此指標有優化提升空間，有利於該行核心一級資本的穩定和提升。農行會綜合考慮資本狀況、監管指引及股東回報，來合理確定分紅水平。

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記者：胡學能