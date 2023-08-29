【中國救市】內銀傳下調定存利率10至25點子　最早或周五調整

▲ 【中國救市】內銀據報考慮再下調存款利率 最早或周五調整

中國多方面出招救市，繼市場傳出內銀即將下調存量住房貸款利率後，外電引述消息指，中國大型商業銀行正考慮進一步下調人民幣存款利率，若消息屬實，這將是一年內的至少第三次調整。據悉，人民幣存款利率可能最早於周五（9月1日）調整。

路透社報道指，國有大行將下調1年、兩年和3年期定存，減幅10至25點子。

報道指，包括工商銀行 （01398） 和建設銀行 （00939） 在內的多家銀行計畫將主要期限的人民幣存款利率下調5至20個基點，這計畫已得到監管機構

的認可。

人行早於本月15日下調1年期中期借貸便利（MLF）利率15個基點至2.5%，創三年來最大降幅，為年內第二次下調政策利率。其後，本月的貸款市場報價利率（LPR）1年期僅調降10個基點，5年期LPR維持不變，令市場意外。

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編輯：袁諾曦