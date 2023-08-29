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【中國救市】內銀傳下調定存利率10至25點子　最早或周五調整

股市 20:45 2023/08/29

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【中國救市】內銀據報考慮再下調存款利率　最早或周五調整

中國多方面出招救市，繼市場傳出內銀即將下調存量住房貸款利率後，外電引述消息指，中國大型商業銀行正考慮進一步下調人民幣存款利率，若消息屬實，這將是一年內的至少第三次調整。據悉，人民幣存款利率可能最早於周五（9月1日）調整。

路透社報道指，國有大行將下調1年、兩年和3年期定存，減幅10至25點子。

報道指，包括工商銀行 （01398） 和建設銀行 （00939） 在內的多家銀行計畫將主要期限的人民幣存款利率下調5至20個基點，這計畫已得到監管機構
的認可。

人行早於本月15日下調1年期中期借貸便利（MLF）利率15個基點至2.5%，創三年來最大降幅，為年內第二次下調政策利率。其後，本月的貸款市場報價利率（LPR）1年期僅調降10個基點，5年期LPR維持不變，令市場意外。

相關文章：

【中國救市】內銀預告明日開會減按息　交行勢牽頭減存量房貸利率　內房股尾市發力

【內銀股】瑞銀：內地倘降按息　料為明年內銀息差帶來不多於10點子負面影響

編輯：袁諾曦

經濟 中國人民銀行 建設銀行（00939） 工商銀行（01398）
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