【Google Cloud 2023】Google下月啟用A3超級電腦　推新一代Cloud TPU　提升AI訓練推論能力

早前面對開發ChatGPT的OpenAI與微軟（Microsoft）聯手搶攻AI市場，被指稍顯落後的Google，連月來開展反擊戰，在最新的Google Cloud Next '23大會上，亦繼續針對生成式AI公布一系列的新產品與服務。

Google今（29日）在美國三藩市舉辦「Google Cloud Next '23」大會，宣布A3超級電腦將於下月啟用，並推出新一代自家深度學習硬件加速器Cloud TPU（雲張量處理單元）。

搭載NVIDIA H100 GPU的A3超級電腦將於下月啟用，其可用網絡頻寬將會比A2高逾10倍，運算速度則快3倍。

自生成式AI問世，展示了技術在各商業領域中帶來更強大的創造能力後，一眾科企巨頭如Google也在各項業務中，擴大生成式AI技術佈局。尤其是企業在進行數碼轉型時，最常採用到的雲端服務，也與AI也有著密不可分的關連性，可提供大量的數據儲存和處理能力。

Google Cloud全球AI業務副總裁Philip Moyer日前在線上向傳媒表示：「目前有逾70%的AI獨角獸正在Google Cloud上運行」，使用其產品與服務，包括被視為OpenAI最大競爭對手的Anthropic，以及Cohere、Runway等。

Cloud TPU v5e助力AI訓練 推論效能提升2.5倍

是次在Google Cloud Next '23大會推出的新一代自家深度學習硬件加速器Cloud TPU v5e，幫助進行大規模AI訓練和推論。

Google Cloud計算及機器學習基礎設施總經理Mark Lohmeyer表示，與Cloud TPU v4相比，每美元的訓練效能（Training Perf/$）提升達2倍，每美元的推論效能（Inference Perf/$）則提升達2.5倍。他補充，借助新軟件技術如Multislice技術，還可以助客戶更輕易擴展AI模型。

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此外，Google表示，還有以下多項新應用：

• GKE企業版

針對Al/ML（機器學習）工作負載，Google表示最新的GKE（Google Kubernetes Engine）企業版，可幫助實現「Multi-cluster horizontal scaling」（多集群水平擴展），將生產力提高45%，軟件部署時間減少了70%以上。Cloud TPU亦會助力帶來優勢，包括自動擴展、工作負載編排和自動升級。

• 新平台「Cross-Cloud Network」（跨雲網絡）

留意到企業趨向將傳統系統搬往混合雲，是次Google表示推出「Cross-Cloud Network」，幫助用戶跨雲連接及保護應用程式，並且更輕鬆地從任何雲端存取Google服務，將網絡延遲降低達35%，TCO（Total Cost of Ownership，總體擁有成本）減少達40%。

美國醫療巨頭、Six Flags成新一批客戶

回顧今年3月，Google公布大型語言模型（LLM）為基礎開發的對話式生成式AI服務Bard，並陸續引入各Google Cloud產品與服務之中。

在過去逾150日以來，該企持續針對企業級服務，擴大生成式AI技術佈局，包括支援開發者創建適用於各類場景的服務「Vertex AI」、協助加快完成各種文書工作任務的「Duet AI」等。Philip Moyer指出，「我們已招募數百間AI合作夥伴」，生態系統亦正不斷擴展。

樂園設立infobot 助遊客導航

Philip Moyer透露，Google Cloud最新一批用戶還包括：

美國醫療巨頭HCA Healthcare ，該機構正利用生成式AI來改進處理臨床診斷文件的工作流程，令醫護人員可以更專注於照顧病人

，該機構正利用生成式AI來改進處理臨床診斷文件的工作流程，令醫護人員可以更專注於照顧病人 通用汽車（General Motors） 稍後亦將會分享更多合作細節，包括將對話式AI引入其全球數百萬輛汽車之中

稍後亦將會分享更多合作細節，包括將對話式AI引入其全球數百萬輛汽車之中 專營刺激機動遊戲的六旗樂園（Six Flags）亦有使用其生成式AI，改善遊客體驗及樂園運營流程，包括在樂園內設立資訊機械人（infobot）幫助遊客導航

▲ 專營刺激機動遊戲的六旗樂園（Six Flags），近日亦有使用Google生成式AI，在樂園內設立資訊機械人（infobot）助遊客導航。（法新社資料圖片）

Vertex AI平台 token輸入長度增加4倍

針對Vertex AI平台服務，其雲端AI及產業解決方案副總裁June Yang表示，有不少客戶過去反映，期望LLM可支援輸入更多token（字詞單位）。因此，她表示在PaLM的升級版本中：

將可token輸入長度增加4倍多，至32,000 tokens。客戶可以輕鬆處理較長格式的文檔，例如研究論文、法律書籍等。

普通版本將提供38種語言，包括阿拉伯語、中文、日語、韓語、德語、西班牙語等；私人預覽版則提供100多種語言。

記者：張寶燕

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