【造市案】馬可數字科技午後復牌插近七成　涉操縱股價推入指數　證監廉署拘1名骨幹　恒指公司：既定程序處理（第三版）

▲ 【造市案】涉操縱股價推入指數 證監廉署拘1名骨幹（第二版）

證監會及廉政公署公布，兩家上市公司股價於去年12月至今年8月期間懷疑被操縱，以滿足納入指數條件，兩家機構周二（29日）採取聯合行動，搜查14個處所，1名懷疑市場操縱集團骨幹成員被拘捕。

證監會未有公布涉案上市公司名稱，有市場消息猜測，案件涉及8月中獲恒指公司納入恒生綜合指數的友聯國際教育 （01563） 、馬可數字科技 （01942） 。

恒生綜合指數為港股通買賣範圍指標，8月檢討結果會於下周一（4日）生效，而被動指數基金須於周五行動。

恒指公司回應本報查詢時稱，一向按既定機制及程序處理指數成份股的檢討及調整事宜，未明確會否維持納入決定。

馬可數字科技︰有關執法機關前往香港主要辦事處 取得若干合作文件

馬可數字科技於周三（30日）上午9時30分起停牌，31日中午公布，於8月29日有關執法機關為涉及公司股份交易的若干涉嫌罪行開展聯合行動而前往公司的香港主要辦事處，並取得若干合作文件。

據董事作出一切合理查詢後深知、盡悉及確信，除上述所披露者外，概不知悉任何須就該行動向公眾作出進一步披露的內幕信息。此外，董事會並未獲悉集團的財務狀況及╱或業務營運現時已存在爭議，及╱或公司有向公眾提供任何虛假及誤導性資料。

集團指，該行動對集團並無重大負面影響，業務及營運仍在正常運轉，股份午後復牌，至下午2時11分，公司股價插68.3%，報30.2元。

停牌前，馬可數字科技今年股價累升9倍，市值高達616億元。

友聯國際教育組織：「相關監管機構」搜查公司處所 復牌升6成

友聯國際教育於周二晚上10時43分公布指：「相關監管機構到訪本公司處所，就涉及本公司股份交易的某些涉嫌罪行進行調查。本公司已提供資料作上述搜查之用。」公司表示，上述搜查及調查對集團並無重大不利影響，而集團業務及營運維持正常。

友聯國際教育周二股價午後大崩，瀉82%後停牌，停牌前報0.82元，市值餘14億元。

公司昨（30日）復牌，股價先跌後升，全日大升58%，今早再升12%。

證監會：向6家證券行發出限制通知書

證監則稱由於調查仍在進行當中，現階段不會作出進一步評論。

案情指，調查發現該集團的組織極為嚴密，涉嫌策劃推高上述兩家上市公司股價，違反《證券及期貨條例》的相關規定。證監會懷疑該集團最終目的是抬高該兩家上市公司的市值，令它們獲選為主要市場指數的成分股，然後以被推高的股價，出售集團手上持有該兩家上市公司的股份給指數追蹤基金來獲利。

為了配合上述計劃，該名被廉署拘捕的集團骨幹成員涉嫌賄賂其中一家上市公司兩名高級管理人員，以散布有關該公司的虛假及具誤導性資料。

證監會同時向6家證券行發出限制通知書，包括富昌證券、富途證券、華業證券、利高證券、華盛資本証券及尊嘉證券，禁止處理或處置8個交易帳戶內的資產。這些資產與上述其中一家上市公司股份的懷疑市場操縱行為有關。證監會認為，就維護投資大眾的利益或公眾利益而言，發出有關限制通知書是可取的做法。

證監會指，該6家證券行並非證監會今次的調查對象，並已配合證監會的調查。有關限制通知書並不影響它們的運作或它們的其他客戶。

（第二版加入友聯國際教育、馬可數字科技通告；第三版加入恒指公司回應）

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記者：麥德銘、譚志偉