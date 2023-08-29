【造市案】涉操縱兩上市公司股價入指數　證監廉署搜14處所、拘1名骨幹

證監會及廉政公署公布，兩家上市公司股價於去年12月至今年8月期間，懷疑被操縱，今天採取聯合行動，搜查14個處所，1名懷疑市場操縱集團骨幹成員被拘捕。並稱由於調查仍在進行當中，現階段不會作出進一步評論。

案情指，調查發現該集團的組織極為嚴密，涉嫌策劃推高上述兩家上市公司股價，違反《證券及期貨條例》的相關規定。證監會懷疑該集團最終目的是抬高該兩家上市公司的市值，令它們獲選為主要市場指數的成分股，然後以被推高的股價，出售集團手上持有該兩家上市公司的股份給指數追蹤基金來獲利。

為了配合上述計劃，該名被廉署拘捕的集團骨幹成員涉嫌賄賂其中一家上市公司兩名高級管理人員，以散布有關該公司的虛假及具誤導性資料。

資料顯示，最近一次指數季度檢討為8月18日恒指公司公布的季檢，其中，恒生綜合指數加入22隻股份。

證監會同時向6家證券行發出限制通知書，包括富昌證券、富途證券、華業證券、利高證券、華盛資本証券及尊嘉證券，禁止處理或處置8個交易帳戶內的資產。這些資產與上述其中一家上市公司股份的懷疑市場操縱行為有關。證監會認為，就維護投資大眾的利益或公眾利益而言，發出有關限制通知書是可取的做法。

證監會指，該6家證券行並非證監會今次的調查對象，並已配合證監會的調查。有關限制通知書並不影響它們的運作或它們的其他客戶。

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記者：譚志偉