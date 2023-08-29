【職場熱話】畢業生感合約工自由大想長做 網民：用錢途換自由是你自己的選擇

散工比長工擁有更大自由，可以隨時請假，但就沒有升職加薪的機會。有網民在網上討論區發文，指自己畢業一年，滿足於目前的合約工作，雖然不能升職加薪，但勝在可以隨時請長假去旅行，而且天天準時下班，更想未來10年都打散工，不過他有時也覺得自己太不上進，便想問網民意見。不少網民都警告樓主，當他與身邊人的資薪差距越來越大，他就會後悔，亦有網民指出專業工種也有合約工作，建議樓主不要視打散工為一輩子目標。

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按圖看樓主經歷：

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有網民表示，「你現在不後悔而已，到你的同學也30歲，而且已結婚、買樓、月薪5至6萬時，你就會後悔自己做這些傻工作，現在跟你說什麼你聽不進去，因你覺得自由『大晒』」、「你要用錢途換自由，這是你自己的選擇」、「其實不打散工就很沒自由是你自己幻想的藉口，正常工作10幾天年假，一年去3至4次旅行都還有剩，人家是邊去旅行邊升職，但你是懶、怕辛苦，找些理由給自己不用努力。」

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有網民建議「用3至5年左右的時間，盡力爭取金錢、榮譽、地位，之後再轉散工，人生進入輕鬆模式，你就會感覺到真正的滿足，自在，快樂」，但有網民不同意，「3至5年哪會賺夠錢，還不如找份沒那麼『痴身』的工作，年假加起來都有20日，再請幾天假」、「努力到30歲，到時候看你是上到位，還是繼續沒有成就，那時才認命炒散吧。」

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另有網民分享類似經歷，「我認識一個人，住有公屋，物欲低，偏內向，最喜歡打電動。他畢業之後，去了名校做三年老師，然後又跑去band3學校教，是因為不想這麼辛苦，但會跟別人說是為理想，要有教無類，然後也因為有名校資歷，很快升做副校，不過他做了一年副校就辭職，這次是因為想『躺平』。他現在大約30歲靠補習為生，跟家人說自己搞補習生意，不過實際上每個月只是找9000元，天天打電動，爽過日子，但大家都因為「名校」教書經歷很欣賞他，這一切榮譽都是他計算之中。」

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不過有網民指，「不用管別人怎樣說，頭幾年就無所謂，等你之後想賺多點錢，自然會去找長工。」但有網民勸樓主，「如果你不是為了存錢做生意或追夢的話，就正正經經找份有前途的長工，短期你會覺得沒什麼所謂，但過多3至5年，你開始跟一直在做長工的同輩出現差距，到時候你才覺醒就太遲，這個世界沒有後悔藥吃，身邊很多這些例子，畢業後做散工或兼職這些玩一年就要住手了。」亦有網民表示「專業工種也有合約工作，不少人做專業工做到差不多年資，再做自由職業者很搶手，工資甚至比全職還高，不過一畢業就做合約工作就是傻子。」

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